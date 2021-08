Esta noche, Allison Pastor sorprendió a todos al anunciar que se retiraba de “Reinas del Show”. El hecho inició con un cruce de palabras con Gisela Valcárcel por un tema de producción.

Todo empezó cuando los jurados no se mostraron feliz por el trabajo de Pastor en la novena gala y llamaron a los coreógrafos para ver si hubo un error.

Es ahí donde Pastor contó que no se sentía feliz con la música, la edición y más, pero no lo hicieron caso en los ensayos. Ante las palabras, Italo Valcárcel señaló que a la esposa de Erick Elera no le hacían mucho caso ante los cambios.

Sin embargo, Valcárcel defendió su producción y cuestionó que muestren como si hubiera un favoritismo en la competencia. Es así que pidió explicaciones.

“Yo asumo toda la responsabilidad, yo soy la que está hablando y realmente doy un paso al costado y que gane la que tenga que ganar. Muchas gracias por la oportunidad, me retiro”, aseguró.

Dejó el micrófono y se fue del set de América TV, ante las miradas atónitas de los jurados. Ante su renuncia, Valcárcel lamentó la noticia.

“En los momentos de crisis es donde se ve la personalidad de los seres humanos, cómo somos. No es en los momentos que somos felices. Quizá ella no esperó que le contestara”, sentenció.

Finalmente, la conductora pidió un aplauso por la producción. “No saldría en defensa de quien no conozco, conozco a la producción de “Reinas del Show”, concluyó.

