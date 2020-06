Tras permanecer en silencio por algunas semanas, el actor Andrés Wiese finalmente habló por primera vez sobre las acusaciones de acoso sexual hacia una menor de edad que pesan en su contra. En una entrevista exclusiva al programa “La banda del chino”, el recordado actor de “Al fondo hay sitio” respondió las preguntas de Aldo Miyashiro respecto al caso que lo puso en el ojo de la tormenta.

En la primera parte de la entrevista ─la cual se centró únicamente en el caso de la menor de edad─, Andrés Wiese negó que se haya tratado de un acoso sexual, pues el envío de fotos y videos íntimos fue consensuado. Además, el actor reconoció que no sabía que la joven con la que intercambió dicho material era menor de edad.

Según sus declaraciones, el error que cometió habría sido confiar en una persona que no conocía. Sin embargo, no se retractó sobre los juicios morales recibidos por realizar esta práctica; ya que, para él, se trataría de una actividad cada vez más normal.

“Yo he estado soltero por mucho tiempo, el sexting es una práctica cada vez más normal y no está mal hacerlo, siempre que ambas partes estén de acuerdo. La primera vez que hice esto fue con una amiga mía, mayor. A mí me han acusado de pedófilo, exhibicionista y de aprovecharme de menores”, señaló el actor.

Finalmente, pidió disculpas a su familia y amigos que se vieron afectados con estas acusaciones y aseguró que se someterá a todas las investigaciones para llegar a la verdad.

Este miércoles 24 de junio se emitirá la otra parte de la entrevista, en la que Andrés Wiese responderá a las acusaciones de acoso por parte de su excompañera de trabajo en “Al fondo hay sitio”, Mayra Couto.

Las frases que marcaron la entrevista a Andrés Wiese las podrás encontrar en la galería adjunta.

Andrés Wiese afirma que no realizará alguna demanda todavía

