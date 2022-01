No se calló nada. Melissa Paredes habló fuerte y claro sobre su relación sentimental con Anthony Aranda y lo defendió a capa y espada. Durante su presentación como conductora en ‘Mujeres al mando’, la modelo dejó en claro que su bailarín no se colgaría de ella par buscar fama.

“Por ahí deben estar hablando que él está buscando (fama), cuatro meses que estamos en esta situación y no ha salido en nada, no se inventen, porque sino, hace rato hubiera hablado”, criticó la ex del ‘gato’ Cuba.

“O sea, él dice que no es su rubro ni su ámbito y que un día que vaya a algún lado es porque tú me lo pides”, continuó señalando en el espacio que conducirá en Latina como invitada durante esta semana.

Sus compañeras en pantalla Giovanna Valcárcel y Thais Casalino abrieron el espacio pidiéndole a Melissa que realice un reportaje sobre el baile, teniendo como principal entrevistado al popular ‘gatito activador’, pero ella no señaló si esa oportunidad pueda hacerse realidad.

“Voy a llamar a Anthony como hacen todas las producciones de todos los canales y Anthony me va a decir ‘lo siento, estoy muy ocupado, quizás la próxima semana’”, señaló irónicamente y con risas la modelo.

“A mí no me dirá eso, obvio, pero se están aprovechando de mi inocencia y buena onda”, aseguró.

De esta forma, la ex conductora de ‘América Hoy’ bromeó con sus compañeras al decirles que se aprovechan de su inocencia para obtener exclusivas sobre su relación con el bailarín.

“Si no me acepta Anthony porque él sinceramente ya hubiese salido a hablar, yo veo que hago, pero algo hago, una nota le voy a traer igual. Sí contesta lindo y educado, pero él está en otra cosa, quizás más adelante”, finalizó.

Melissa Paredes y su ex bailarín, Anthony Aranda, se lucieron juntitos en una foto durante el Año Nuevo. La modelo y su ex bailarín, habrían vacacionado juntos en una casa con piscina días antes del 31 de diciembre, ¿será esta imagen la confirmación de su romance?