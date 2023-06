Katia Palma reapareció en un programa de televisión como invitada de “Amor y Fuego”, donde no solo habló de sus próximos proyectos, sino también de su ya comentada enemistad con la presentadora de TV Johanna San Miguel.

En entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, la actriz cómica precisó que ella no sabe el verdadero motivo por el que Johanna San Miguel no la tolera.

“La pregunta hay que hacérsela a ella. ¿Qué es lo que le incomodó a ella? En las notas que yo he visto, no es contundente con su respuesta y después de tirar barro, ella dice ‘¿qué pasó?’ No te pases pues”, aseguró Palma.

En otro momento de la conversación en “Amor y Fuego”, el popular ‘Peluchín’ le preguntó a Katia Palma si había alguna posibilidad de conducir el reality “Esto es guerra” al lado de Johanna San Miguel.

“Prefiero tomar thinner antes de ir... a mi casa”, señaló Katia Palma entre risas.

“Tengo una buena relación con Mariana (Ramírez del Villar) y con Peter (Fajardo). Tengo una buena relación con todos, pero cómo voy a trabajar con alguien que me tiene antipatía”, añadió la actriz cómica.

Como se recuerda, Johanna San Miguel avivó la polémica al revelar que Katia Palma la había maltratado cuando ambas eran parte de Latina. Recientemente, la conductora de “Esto es guerra” rompió una fotografía de su colega durante el reality en vivo.

Katia Palma sigue le enfrentamiento con Johanna San Miguel mandándole indirectas por redes sociales. Luego de que la conductora de 'EEG' rompiera una fotografía de Katia en vivo, esta publicó fuertes mensajes vía TikTok. (Fuente: América TV)