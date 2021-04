La conductora Magaly Medina se pronunció en torno al reciente comunicado que presentaron Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra a través de sus redes sociales, donde señalaron “haberse pedido disculpas mutuamente”, tras haber pasado una noche en la comisaría por el presunto delito de violencia familiar.

En la reciente emisión de “Magaly TV, la firme”, Magaly Medina se mostró sorprendida por la carta pública enviada por los todavía esposos y dijo que no entiende cómo es que Sofía Franco aceptó firmar el documento.

“No entiendo cómo Sofía Franco ha podido firmar este comunicado. Un comunicado de estos debería hablar solo de Álvaro Paz de la Barra lamentando la conducta deshonrosa de un caballero que tuvo con su esposa y madre de su hijo, al pedirle a la policía que venga a tirársela al piso, enmarrocarla y llevarla a la comisaria”, inicia el documento.

“Que yo sepa, Sofía Franco no ha abierto la boca hasta este momento, no ha dicho absolutamente nada que hiera, que ofenda o que mancille el disque honor de su todavía esposo. Un papel que está siendo nuevamente una humillación para ella. Esto es volver a humillarla de aceptar algo que no hizo”, añade.

Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra a través de sus redes sociales enviaron un comunicado a la opinión pública anunciando que han “podido solucionar los impases generados como pareja” y que tomaron “la decisión de vivir separados”.

“Debido a los hechos ocurridos en días pasados, que son de público conocimiento, queremos informarles que a la fecha hemos podido solucionar los impases generados como pareja, restableciendo el diálogo cordial entre nosotros, lo cual ha generado que nos brindemos mutuamente las disculpas necesarias, por las lamentables acciones y expresiones vertidas de manera pública”, escribieron al inicio de su carta.

El pasado jueves 25 de marzo, la expresentadora de TV fue intervenida por la policía en la casa de su pareja, Álvaro Paz de la Barra, por haberlo agredido físicamente. Ambos fueron trasladados a la comisaría del distrito y permanecieron detenidos hasta la mañana del viernes 26 de marzo.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina aclara especulaciones sobre su separación

Magaly Medina confesó que solo su íntimo círculo de amigos sabe los verdaderos motivos de su separación

TE PUEDE INTERESAR