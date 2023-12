A casi dos años de haber finalizado su matrimonio con la actriz Stephie Jacobs y tras superar los rumores de una relación con la exconductora Laura Huarcayo, el actor Sebastián Monteghirfo habló de su estado sentimental.

De ese modo, el intérprete aseveró que se encuentra enamorado de la vida y de sus dos hijos, por lo que se mostró reflexivo al decir que la soledad es importante para conocer la felicidad.

“En este momento estoy enamorado de la vida, de mis hijos...”, dijo. “También estoy enamorado de mi soledad, ya que es importante aprender a apreciarla. La búsqueda de la felicidad implica reconocerla tanto en la soledad como en compañía”, complementó.

De ese modo, el actor habló también de sus proyectos televisivos actuales, su participación en los “Once Machos” y las actividades benéficas que realizara junto con sus compañeros.

“Estoy con los “Once machos”, estamos en la última etapa del año, donde realizamos muchas obras sociales, especialmente durante la Navidad, que es una fecha importante para nosotros porque sabemos que es de los niños”, indicó. “No podemos llegar a todos los peruanos, pero siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo”, añadió.

Como se recuerda, Monteghirfo anunció el fin de su relación con Stephie Jacobs en marzo de 2022, meses después fue captado saliendo con Laura Huarcayo, pero descartó un posible romance con la exconductora de televisión.

Sebastián Monteghirfo en “¿Cuál es el verdadero?”





El actor Sebastián Monteghirfo participará en el programa “¿Cuál es el verdadero?”, que se emite por América TV los sábados a las 9 p.m.

Ante su participación, Monteghirfo dijo que aprendió a identificar a los mentirosos, por lo que prefiere alejarse de ese tipo de personas. “[...] Cuando alguien me miente, prefiero no complicar las cosas, simplemente me alejo”, relató.

Sebastián Monteghirfo competirá en el programa de América TV junto con Alondra García Miró y María Victoria, actriz que interprete al personaje de la Pánfila. “Las voy a vencer sin duda, no las veo muy hábiles para detectar mentirosos”, dijo Sebastián.