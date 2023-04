Vanessa Terkes y Juan Sheput fueron captados juntos por las cámaras de un programa de espectáculos y en ese momento no salieron a confirmar la relación. Luego de dos años, el político se animó a hablar sobre su situación sentimental y cómo fue estar en pareja con la actriz.

Juan Sheput reveló que la relación con Vanessa Terkes finalizó tras casi dos años y aseguró que mantienen un buen vínculo.

“Vanessa, más que un torbellino, es un terremoto esa mujer. Un maravilloso terremoto”, declaró en una entrevista en ‘Trome’.

Además, el excongresista contó cuál fue el motivo para que le den fin a su relación amorosa.

“Los dos somos personajes públicos. Lo dramático era la agenda. Yo tenía una agenda muy complicada y ella también. Eso nos llevó a optar por un camino distante”, comentó.

Asimismo, aclaró que en ningún momento la diferencia de sus edades fue un problema para la relación y que está agradecido con Vanessa Terkes.

“Fue muy importante, a tal punto que me convirtió en una mejor persona. Yo tengo claro el chip social ahora más que antes, gracias a Vanessa”, señaló.

Sheput también mencionó que, pese al fin de su relación, la cual no terminó en mal, aún tienen una buena amistad con Vanessa.

“Somos amigos ahora. Efectivamente, tuvimos un largo romance, pero en la actualidad somos buenos amigos”, refirió.

¿Cómo inició la relación de Vanessa Terkes y Juan Sheput?

En el programa ‘Amor y fuego’, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, captó a Vanessa Terkes y Juan Sheput juntos. Tras este ampay, la actriz decidió declarar y que solo eran amigos con el político.

La exesposa de George Forsyth confesó que conoció al exministro en febrero del 2021 por su trabajo en la política.

“Lo conocí en febrero como conocí a mucha gente que trabaja en la política. Ellos no tienen el tiempo para decir: ‘vámonos a almorzar’ porque están constantemente trabajando. Entonces, me tengo que acomodar a los tiempos de ellos. Que no sea raro que me vean a las 6 de la mañana con Juan Sheput, Marisol Espinoza”, reveló.

Luego de varios meses, Vanessa Terkes confirmó la relación con Juan Sheput a través de una publicación en Instagram.

La modelo posteó en sus redes sociales una foto en la que se le ve abrazar a un hombre al que cubre el rostro con un corazón y donde escribe un romántico mensaje “Feliz Cumpleaños a mí”.