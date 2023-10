La cantante de salsa Yahaira Plasencia rompió su silencio y se pronunció luego que Samahara Lobatón señalara que el futbolista Jefferson Farfán pagó por la orquesta de la salsera. Las declaraciones se dieron en el bloque de espectáculos conducido por Jazmín Pinedo.

En la reciente edición de América Espectáculos, la popular ‘Chinita’ le preguntó a Yahaira Plasencia por las declaraciones que dio la hija de Melissa Klug, quien dijo que el exfutbolista invirtió una fuerte suma en su proyecto musical.

“No estoy muy enterada de esto, recién me entero, la verdad que no sé lo que he hablado. No la conozco, cada persona tiene su opinión, yo sé la verdad, en algún momento lo hablé y con eso me quedo”, señaló Plasencia.

“Tengo muchos contratos con mi orquesta, así que sigan hablando. Bien o mal, pero que hablen. Me está yendo muy bien”, agregó la salsera.

Yahaira Plasencia sobre Jefferson Farfán

Como se recuerda, en “La Casa de Magaly”, Samahara Lobatón contó detalles de la separación de Melissa Klug y Jefferson Farfán. Según dijo, el exfutbolista le rompió el corazón tras separarse de su familia, al punto que ni ella ni sus hermanas fueron al colegio por casi medio año.

