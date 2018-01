A casi 20 años del inicio de la saga cinematográfica de "Harry Potter", una fotografía inédita tomada durante el rodaje fue revelada en Instagram.

La imagen, como era de suponerse, ha enternecido a los seguidores de "Harry Potter" al mostrar a unos muy jóvenes Harry (Daniel Radcliffe) y Ron (Rupert Grint), grabando escenas.

Sin embargo, en su momento, esta podría haber supuesto el despido inmediato de uno de los actores de la película, y así lo reveló el propio Jason Isaacs, (Lucius Malfoy), autor de la captura.

El actor británico se animó a subir la imagen a su cuenta personal de Instagram: "Es condescendiente, pero es cierto que es difícil verlo sin pensar cuán absolutamente adorables eran".

Luego explica que pudo haber perdido su trabajo por tomarla: "Las cosas fueron muy estrictas en el set y me sentí avergonzado y asustado, pero no pude evitar querer tomarla. Hoy en día estaríamos siendo cuidados de la mañana a la noche. Tome una foto que podría hacer que me despidieran en mi segunda semana".

La comentada captura pertenece al detrás de cámaras de "Harry Potter y la Cámara de los Secretos". Los actores están debajo de la capa de invisibilidad en la cabaña de Hagrid.

En "Harry Potter", Jason Isaacs interpretaba a Lucius Malfoy, villano y padre de Draco Malfoy (Tom Felton). Dos años atrás, los actores protagonizaron un reencuentro, retratado en Instagram.