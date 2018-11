Ariana Grande se inspira en "Mean Girls", la cinta que convirtió a Lindsay Lohan en un ícono adolescente, en "Thank U, Next", el videoclip que estrenará en breve. En Instagram, la ex 'chica pesada' no dudó en comentar este homenaje, aunque muy a su estilo.

La actriz, hoy de 32 años, al parecer lamentó que no se le haya invitado a ser parte del clip, pues otros compañeros suyos - Jonathan Bennet, quien dio vida a Aaron Sammuels- sí participarán.

"Nadie hace de Lindsay Lohan como la verdadera Lindsay Lohan, pero me siento muy halagada ante lo mucho que le gusta 'Chicas Pesadas' a Ariana Grande", escribió la ex estrella.

En el video oficial de "Thank U, Next", Ariana Grande traerá de regreso a los personajes que, en 2004, interpretaron Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Lacey Chabert, Amanda Seyfried, Lizzy Capian y Daniel Franzese, en el filme.

En los últimos días, Ariana Grande compartió algunos adelantos, entre videos y fotografías, mostrando su caracterización como Regina George, la villana de la historia.



¿Quién hará de Lindsay Lohan en el video? La actriz Elizabeth Gillies, compañera de reparto de Ariana Grande en "Victorius" de Nickelodeon, interpretará a Cady Heron, el personaje alusivo al de Lohan, en el videoclip de "Thank U, Next".