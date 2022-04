Es casi regla en Hollywood que las secuelas no son tan buenas como los originales, pero eso no impide que ahora desde el corazón de la meca del cine nos llegue una de las continuaciones más escabrosas con el nuevo juicio entre las celebridades Johnny Depp y Amber Heard.

Tras perder en su juicio por difamación en el Reino Unido en 2020, Depp ahora intenta su revancha en una corte de Virginia (Estados Unidos) al demandar a su exesposa por US$50 millones por supuestamente atentar contra su reputación en una editorial que se publicó en The Washington Post donde ella afirma ser una víctima de violencia doméstica, aunque sin mencionar su nombre. Heard, en pie de guerra, ha contrademandado a Depp por el doble de la cifra, US$100 millones, dando comienzo a lo que promete ser una de las más crudas batallas legales del año.

Empeorando la situación para ambas estrellas de cine es el hecho de que este nuevo juicio, que durará alrededor de mes y medio, volverá a sacar sus trapos sucios a relucir. No solo los suyos, y ya se ha adelantado que estarán como testigos a personas como James Franco, Elon Musk y Paul Bettany, quienes estuvieron involucrados de alguna manera con ambos.

El regreso del monstruo

A estas estapas tan tempranas del juicio, todavía hay poco material nuevo, sin embargo hemos visto el regreso de la descripción de Johnny Depp como un “monstruo” cuando estaba bajo la influencia del alcohol y las drogas.

Es así que en su declaración inicial la abogada de Heard Elaine Charlson Bredehoft volvió a mencionar el abuso al que supuestamente fue sometida por parte de la estrella de “Piratas del Caribe”.

Johnny Depp durante su juicio contra su exesposa Amber Heard en el condado de Fairfax, Virginia, on April 13, 2022. (Foto: EVELYN HOCKSTEIN / POOL / AFP) / EVELYN HOCKSTEIN

“Él tiene una enorme cantidad de ira. Y fue durante estos ataques de ir que el señor Depp se dedicó a abusar verbal, emocional, física y sexualmente de Amber. Ella amaba el lado de Johnny que vemos en las películas: el carismático, el encantador, el generoso. Ese es el hombre del que se enamoró”, afirmó la letrada. “Pero, lamentablemente, el monstruo se interpuso y ese monstruo salía cuando bebía y cuando se drogaba”.

Uno de los eventos más graves habría ocurrido durante un viaje a Australia en 2015 donde supuestamente el actor habría utilizado una botella de licor para penetrar a su expareja. Otro incidente mencionado por la defensa habría ocurrido en diciembre del mismo año en las Bahamas.

La manipuladora

La defensa de Depp también utilizó argumentos ya escuchados antes, pintando a Amber Heard como una figura manipuladora que cortejó inicialmente al actor para impulsar su carrera y que era la verdadera agresora en la relación.

“Le persiguió, le cortejó. Hizo todo lo posible para conquistarlo jugando a ser la novia cariñosa, y funcionó: él se enamoró perdidamente de ella”, afirmó Camille Vasquez, una de las abogadas de Depp. Sin embargo, estos sucesos ocultarían el lado oculto de Heard: “Le regañaba, le gritaba y le tiraba cosas a la cabeza. Siempre mitigaba esos sucesos diciendo que le quería tanto que perdía el control. Pero sucedía una y otra vez.”

Vasquez también argumentó que la única agresión fue por parte de la actriz en referencia al ya famoso viaje a Australia en 2015: “El único informe médico de una lesión durante su relación fue una grave sufrida por el señor Depp después de una discusión poco después de su matrimonio. [Amber] le arrojó una botella de vodka que golpeó su mano y explotó, cortando el extremo de uno de sus dedos”.

Cuartos separados, por favor

La primera testigo en subirse al estrado fue la hermana mayor del propio Johnny Depp, Christi Dembrowski, quien trabajó para él como su asistente durante años.

Durante su testimonio ella describió el abuso que recibieron por parte de su madre cuando estaban creciendo y cómo el actor supuestamente prometió que él nunca sería así. Además, reveló que como parte de su trabajo para Depp siempre reservaba un cuarto más cuando el matrimonio viajaba juntos en caso de que Depp quisiera esconderse.

Amber Heard durante el juicio en su contra por parte de Johnny Depp. (Foto: EVELYN HOCKSTEIN / POOL / AFP) / EVELYN HOCKSTEIN

Dembrowski adicionalmente reveló supuestos casos de abuso verbal por parte de la actriz, como un incidente donde llamó al actor un “viejo gordo”. En otra ocasión, cuando la marca de moda Dior se mostró interesada en hacer una campaña con el actor, Heard habría mostrado su disgusto e incredulidad: “(Dior) es sobre clase y estilo, tú no tienes estilo”.

Los abogados de Heard respondieron a sus afirmaciones señalando el interés económico al que está sometida Dembrowski al ser empleada por su hermano.

Falsa acusaciones

Aunque el meollo del asunto en torno al juicio es si Amber Heard cometió o no difamación con su editorial en The Washington Post, ambas partes han puesto gran énfasis en probar o desmentir las supuestas agresiones cometidas por Johnny Depp a su expareja.

Uno de los incidentes que más se ha mencionado fue un incidente el 21 de mayo del 2016 en los que Heard asegura que Depp se puso violenta con ella y que llevó a que consiguiera una orden de alejamiento contra su todavía esposo.

Para contrarrestar esta narrativa, el equipo de Depp trajo a Isaac Baruch, un artista y viejo amigo del actor quien aseguró que cuando vio a Heard el 22 de mayo no encontró evidencia de lesiones.

“La he visto sin maquillaje... con maquillaje, retocada... durante tres años y medio la he visto de diferentes formas”, afirmó Baruch según Yahoo News. “Ella saca la cabeza y yo miro... inspecciono su cara... la miro entera y no veo nada... no veo un corte, un hematoma, una hinchazón, un enrojecimiento. Es sólo la cara de Amber”.