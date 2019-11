La actriz Melissa Benoist, estrella de la serie “Supergirl”, reveló que por meses fue víctima de violencia por parte de una pareja.

En un video publicado en Instagram, la actriz no reveló el nombre del agresor, a quien describe como un hombre menor que ella que era "encantador, divertido, manipulador y astuto".

Según lo que revela Benoist, su expareja empezó con abuso emocional, mostrándose extremadamente celoso de cuando interactuaba con otros hombres, causando aún más problemas por su trabajo.

"Mi trabajo en general era un asunto sensible. Él no me quería besando o teniendo escenas coquetas con hombres, lo cual me era muy difícil evitar, así que empecé a rechazar presentarme, ofertas de trabajos, negocios y amistades, todo porque no quería causarle daño", dijo.

El primer incidente de violencia ocurrió a los cinco años de la relación, cuando su abusador le tiró una bebida a su cara, pero la cosa empeoró.

“Aprendí qué se sentía el ser arrinconada y abofeteada repetidamente, recibir un puñetazo que sentí que perdía el aire, ser arrastrada por mi cabello por la acera, recibir un cabezazo, pellizcada tan fuerte que me sacó sangre, golpeada contra una pared tan fuertemente que la pared de drywall se rompió, ahorcada...”, revela la actriz.

La relación finalizó después de un incidente donde la expareja de Benoist le tiró un iPhone en la cara, causándole una fractura en la nariz y una lesión grave a uno de sus ojos. A pesar de que no reveló la verdad a la policía ni a las enfermeras que la atendieron, pero sí a una amiga, decisión que la ayudó a abandonar la relación.

"Nada de esto es información saláz, esta fue mi realidad. Lo que me pasó cambió radicalmente cómo veía mi vida", agregó.

La actriz que también actuó en “Glee” afirmó que cuenta su historia para que más personas revelen si han sufrido de violencia doméstica.