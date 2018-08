"Star Wars": Kelly Marie Tran dice que el ciberbullying casi destruye su autoestima

El año pasado, la actriz Kelly Marie Tran se hizo conocida en todo el mundo por su trabajo como Rose Tico, quien tiene una misión importante en "Star Wars: The Last Jedi". Ella eliminó su cuenta Instagram ante los constantes meses de acoso por algunos de sus seguidores.



Hubo quienes no estuvieron de acuerdo con el papel de Kelly Marie Tran y utilizaron sus redes sociales para atacarla directamente. No solo su interpretación sino también su apariencia y origen étnico.



Kelly Marie Tran no toleró más y decidió cerrar su cuenta de Instagram, casi un año después reveló en New York Times que esos comentarios atacaron su autoestima.

"Y, aunque odio tener que admitirlo, me culpé a mí misma. Pensé: “Ah, quizá si fuera más delgada” o “Tal vez si me dejara más largo el cabello” y, lo que es peor, “Quizá si no fuera asiática”. Durante meses estuve en una espiral de odio a mí misma; en las partes más recónditas de mi mente me destrozaba y ponía sus palabras por encima de mi valoración personal", reveló la estrella de cine.

"Sus palabras parecían confirmar lo que crecer como una mujer y una persona de color ya me había enseñado: que pertenecía a márgenes y minorías, que tenía valor solo como un personaje secundario en las vidas e historias de los demás. Sus palabras reforzaron lo que yo había escuchado toda mi vida: que yo era "la otra", que no pertenecía, que no era lo suficientemente buena simplemente porque no era como ellos", explicó la actriz.

Tran indicó que ya no dejará que esos comentarios la afecten. "Así es crecer cuando no eres una persona blanca en un mundo dominado por los blancos. Así es ser una mujer en una sociedad que les ha enseñado a sus hijas que solamente son valiosas si sus hijos nos consideran atractivas. Es el mundo en el que crecí. Pero no es el mundo que quiero dejar atrás cuando muera".

"Soy la primera mujer de color en tener un papel protagónico en una película de "La guerra de las galaxias". Soy la primera mujer de ascendencia asiática en aparecer en la portada de la revista Vanity Fair", añadió.

"Quiero vivir en un mundo donde los niños de color no pasen toda su adolescencia deseando ser blancos. Quiero vivir en un mundo donde las mujeres no están sujetas a escrutinio por su apariencia, o sus acciones, o su existencia en general. Quiero vivir en un mundo donde las personas de todas las razas, religiones, clases socioeconómicas, orientaciones sexuales, identidades de género y habilidades diferentes se ven como lo que siempre han sido: seres humanos", reflexionó la actriz estadounidense.

Kelly Marie Tran regresará a la pantalla como Rose Tico para "Star Wars: Episode IX", que estará dirigida por J.J. Abrams.