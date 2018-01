Sharon Stone es una de aquellas actrices que marcó época en Hollywood. Sabe cómo funciona la industria, tanto en el lado que todos ven como en el más oscuro; aquel que se comenta en marco de la campaña "Time's Up", que busca enfrentar el acoso que sufren las mujeres. Su respuesta sobre el tema en un programa de TV se ha vuelto viral vía YouTube.

El domingo último el programa CBS Sunday Morning conversó con Sharon Stone, entrevista disponible en el canal YouTube Mixed Bytes. Ella cuenta que, en referencia a la desventaja con la que viven las mujeres en el mundo, ellas empiezan a darse cuenta de sus dones

"y no pensar que tenemos que comportarnos como hombres para estar empoderadas o ser poderosas o valiosas".

Lo que siguió a esa respuesta se volvió viral:

Entrevistador: "¿Sé que tengo que preguntar esto de una manera delicada, pero alguna vez estuviste en una posición así, en la que te sentiste incómoda?"

Sharon Stone: "Risas".

Entrevistador: "Estás riendo, pero no sé si es una risa nerviosa o la risa '¿estás bromeando? Por supuesto que lo estuve'."

Sharon Stone: "He estado en este negocio durante 40 años, ¿puedes imaginar el negocio en el que ingresé hace 40 años? Viéndome como me veo, de un lugar desconocido de Pensilvania. No vine aquí con protección alguna. Lo he visto todo".

Stone es una de las actrices que vistió de negro en la ceremonia de los Globos de Oro 2018, atuendo con la que ella y casi todas las invitadas protestaron en marco de la iniciativa "Time's Up" ("Se acabó el tiempo"), con el que se dirigen a todos los que han convertido la industria del entretenimiento en un lugar peligroso para las mujeres.