Esta semana la industria del entretinimiento televisivo tuvo una gran poda en Estados Unidos, debido a una gran cantidad de anuncios de cancelaciones de series. Muchos de estos trabajos fueron dados de baja con solo una temporada de emisión.

ABC fue una de las cadenas que más series ha cortado, señalando el final de producciones como "Quantico", "Designated Survivor" y "Alex Inc.". "Inhumans", un desastre a nivel de crítica, probablemente haya sido la de final más anticipado y a la lista también se suma "Kevin (Probably) Saves the World".

Paralamente, Fox también anunció que cerraba la producción de series como "The Mick", "The Las Man on Earth" y "Lucifer". También fue cancelada "The Exorcist", la cual se basaba en la clásica cinta de terror de hace varias décadas.

En cuanto a NBC, se despidieron "Night Shit" y "Shades of Blue", serie que contaba con Jennifer Lopez. Series como "Rise" y "Taken" también dijeron adiós, ambas tras solo una temporada.

The CW también anunció cancelaciones, aunque en menor medida, siendo "Valor" y "Life Sentence" series cuya cancelación se dio a conocer esta semana.