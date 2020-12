Terminada la segunda temporada de “The Mandalorian”, los seguidores de “Star Wars” no dejan de hacerse preguntas. ¿Qué pasará con Grogu tras quedar al cuidado de Luke Skywalker? ¿Din Djarin se convertirá en el salvador de Mandalore? ¿Ambos podrán reencontrarse alguna vez? Pero sobre todo, ¿cuándo será estrenada la tercera temporada de la serie?

En principio, “The Mandalorian” ya fue renovada para una tercera temporada, para la que fue confirmado el regreso de Pedro Pascal como Din Djarin, el mandaloriano al que todo el mundo reconoce como ‘Mando’. También fue anunciado un spin-off sobre Boba Fett que será estrenado en diciembre de 2021, además de muchas otras producciones en torno al universo creado por George Lucas.

Como bien recordarás, al final de la segunda temporada de la serie, ‘Mando’, junto con un pequeño equipo de guerreros, rescató a Grogu y capturó a Moff Gideon. Ahora, su siguiente destino debería ser Mandalore. Esta historia recién comienza.

Tráiler oficial de la segunda temporada de "The Mandalorian" (Video: Disney Plus)

¿CUÁNDO SERÁ ESTRENADA LA TEMPORADA 3 DE “THE MANDALORIAN”?

Como las dos primeras temporadas de “The Mandalorian” fueron emitidas a lo largo del año 2020, podría suponerse que la tercera entrega llegaría sin problemas en 2021. Incluso se anunció inicialmente para diciembre de ese año cuando fue comunicada su renovación. Sin embargo, no será así.

El 22 de diciembre, Disney compartió una lista de estrenos para el año 2021 y en el caso de las producción relacionadas a “Star Wars”, solo ratificó el spin-off “The Book of Boba Fett” y la serie animada “The Bad Batch”.

De hecho, el showrunner Jon Favreau explicó un día antes, en “Good Morning America”, que actualmente está grabando la serie de Boba Fett y que recién retomará “The Mandalorian” en 2021, una vez culmine este otro trabajo que está desarrollando con Dave Filoni y Robert Rodriguez.

Por tanto, lo más probable es que los nuevos episodios de “The Mandalorian” lleguen a Disney Plus en algún momento de 2022, antes o después de algunas de las otras series anunciadas por Disney para su plataforma de streaming como “Rangers of the New Republic”, “Ahsoka” y “Andor”.

Las dos primeras temporadas de “The Mandalorian” están disponibles online con subtítulos en español en Disney Plus.

PRÓXIMAS SERIES DE STAR WARS EN DISNEY PLUS

The Book of Boba Fett (Diciembre de 2021)

The Mandalorian - Temporada 3 (Fecha por anunciar)

Andor (Fecha por anunciar)

Obi-Wan Kenobi (Fecha por anunciar)

Ahsoka (Fecha por anunciar)

Star Wars: Rangers of the New Republic (Fecha por anunciar)

Star Wars: The Bad Batch (Fecha por anunciar)

The Acolyte (Fecha por anunciar)

Lando (Fecha por anunciar)

Star Wars: Visions

A Droid Story

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de "Dulce hogar", serie coreana de Netflix