You, temporada 2 en Netflix | "You" se convirtió en uno de los estrenos más comentados de Netflix con justa razón. Aparecido a finales de 2018 en el servicio de streaming, "You" es un thriller que cuenta la historia de Joe, un librero que se enamora de forma obsesiva de Beck, una aspirante a escritora, y que comete miles de atrocidades, incluso asesinatos, con tal de estar a su lado. Sin embargo, para la segunda temporada del show, Joe tendrá una nueva obsesión, lejos de New York.

La serie está basada en la novela homónima de Caroline Kepnes y fue estrenada originalmente el 9 de septiembre de 2018 por Lifetime en Estados Unidos, pero el 3 de diciembre se anunció que su segunda temporada sería realizada para Netflix, donde los 10 episodios de su primera entrega están disponibles completos desde el 26 de diciembre.

A finales de enero de 2019, Netflix oficializó la realización de la segunda temporada de "You".

En noviembre de 2018, la showrunner Sera Gamble confirmó en una entrevista que concedió a The Hollywood Reporter que habían "comenzado a trabajar" en la segunda entrega del show, y aunque aún no se ha anunciado el número de episodios que tendrá, es probable que repita los 10 de la primera temporada. Incluso en iMDB figura que serán 10 capítulos.

En su momento, Gamble también publicó una foto en su cuenta en Instagram con el título: "No se dejen engañar por estas caras inocentes ... son parte del equipo detrás de Joe Goldberg, que se reporta para el deber en la temporada 2".

La producción de la segunda temporada de "You" comenzó oficialmente el 15 de febrero de 2019.

La primera temporada de "You" termina cuatro meses después de que Beck (Elizabeth Lail) muriera en su intento de escapar de la prisión en la que Joe (Penn Badgley) la mantenía encerrada. En la última escena de esta entrega, en su librería, Joe se acerca a una cliente con la intención de seducirla, pero cuando esta desconocida se quita su capucha y gafas de sol, se revela como Candace (Ambyr Childers), la mujer que aparecía en los flashbacks de Joe como otra de sus víctimas y que se suponía muerta.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “YOU”?

Según Deadline, la segunda temporada de “You” seguirá al asesino mientras se muda a Hollywood, donde se desarrolla el segundo libro de la saga original, para construir una nueva vida y, quizá, encontrar nuevo amor, aunque Gamble señaló que Joe "es un neoyorquino intransigente, así que no puedo decir que venga a Los Angeles y al instante se enamore del lugar".

"Creo que están rodando en Los Angeles y por lo que sé, nada será lo mismo. Casi nada. Va a ser otra historia", agregó Elizabeth Lail, la actriz que interpretó a Beck en la primera temporada.

El final de la primera entrega de “You” sugirió que la próxima temporada se enfocaría en una batalla entre Joe y Candace. Por todo cuanto sufrió por su culpa, Candace podría hacerle pagar por sus crímenes, incluido los asesinatos de Beck, Benji Ashby III (Lou Taylor Pucci) y Peach Salinger (Shay Mitchell). Sin embargo, no solo habría venganza en los próximos episodios de la serie, sino también un nuevo amor. O mejor dicho, una nueva obsesión.

La nueva obsesión de Joe

El nuevo y obsesivo amor de Joe en la segunda temporada de "You" será Victoria Pedretti ("The Haunting of Hill House") como Love Quinn, quien en el libro "Hidden Bodies", cuya trama está siendo adaptada para la nueva entrega, es una aspirante a chef en Los Angeles que trabaja como gerente de productos en una tienda de comestibles de alta gama.

Este nuevo personaje tendrá un perfil diferente al de Guinevere Beck, pues las redes sociales no son de mucho interés para ella. Es decir, será un nuevo reto para Joe, quien principalmente acosa a las personas a través de este medio.

Ahora, aunque la segunda temporada seguirá la novela “Hidden Bodies”, de la autora Caroline Kepnes, dicho libro no ofrece muchas pistas sobre lo que pasará en los próximos episodios porque parte de un final diferente al de la novela.

“Estamos planeando separarnos un poco más del segundo libro que del primero, que fue un examen muy estricto de esta relación. Pero para contar esa historia para la televisión, hicimos algunos cambios en el camino, y cada vez que una mariposa bate sus alas en la primera temporada, en la segunda temporada hay un tsunami. Continuamos discutiendo nuestra dirección creativa con Caroline Kepnes, quien escribió el libro y también escribió un episodio en la primera temporada. Así que estamos pensando realmente en cómo mantener el espíritu del segundo libro”, explicó Gamble en conversación con Vulture.

En la historia original, Candace es ahogada por Joe en una playa y quien ingresa a la librería es una nueva chica, llamada Amy, quien entra buscando empleo. Al verla, Joe inicia un nuevo ciclo de obsesión con ella.

Sobre esta decisión, de cambiar el final y de traer de vuelta a Candace, la showrunner Sera Gamble dijo a The Hollywood Reporter: "Comenzamos hablando sobre cómo la gente supondría que él la había matado y que cada vez más estábamos convencidos de que lo había hecho cuanto más se sabía de Joe a lo largo de la temporada. Así que solo queríamos hacer algo más sorprendente y darnos cuenta de que ella era un personaje tan sustancial e interesante".

“Candace tiene un papel en la segunda temporada. Puedo decir que no se siente particularmente dispuesta a ser amable con Joe. Joe no fue muy amable con ella, y ella no se siente tan caritativa con Joe”, contó a Vulture.

A comienzos de febrero, la producción de "You" anunció que la actriz Ambyr Childers será en adelante parte del elenco principal del drama, por lo que Candace, sin dudas, seguirá a Joe a Los Angeles.

Puntos ciegos

Gamble adelantó que "hay mucho más que explorar acerca de Joe desde el principio de su vida" como más vistazos de su relación con el Sr. Mooney (Mark Blum), el dueño de Mooney's, la librería de la que es gerente.

"Estas son las cosas en las que estamos empezando a meternos en la segunda temporada", aseguró.

Punto aparte es el caso de la muerte de Peach, cuya familia todavía no cree que se haya suicidado. Es decir, Joe todavía podría ser descubierto.

"Él está muy preocupado por el hecho de que la familia de Peach Salinger ha contratado gente para investigar su presunto suicidio, y hay potencial evidencia en su casa desde la primera temporada", apuntó Gamble.

"Si observas todos los actos de violencia que realiza en la primera temporada, eso es potencialmente algo que podría volver y morderlo", añadió.

ACTORES Y PERSONAJES DE LA TEMPORADA 2 DE “YOU”

Penn Badgley seguirá al frente de "You" como Joe, el personaje principal de esta historia. Sin embargo, para la segunda temporada compartirá el protagonismo tanto con Ambyr Childers (Candace) como con Victoria Pedretti (Love Quinn), su viejo amor y su nuevo amor, respectivamente.

"Mi mayor preocupación, para ser honesto, con todo este proyecto es que si para hacer que Joe sea más aceptable -lo que creo que es parte de la tarea en cuestión- ,¿corremos el riesgo de diluir lo que necesita ser, que es una especie de ser humano repugnante?", comentó el mismo Badgley en conversación con People, a propósito de la continuación de la serie .

En los días que siguieron al estreno de "You", el actor también contestó a muchas fans que de alguna forma idealizaron a su personaje a pesar de que es presentado como un verdadero psicópata.

A: He is a murderer https://t.co/g2g4f3JvaF — Penn Badgley (@PennBadgley) 9 de enero de 2019

De otro lado, no se sabe si John Stamos volverá como el Dr. Nicky, quien fue visto por última vez en prisión, inculpado por los asesinatos de Goldberg, pero en una conversación con The Hollywood Reporter, Gamble reconoció estar interesada en su retorno: "Es demasiado pronto para decir si John Stamos volverá en la segunda temporada, pero hemos estado hablando mucho sobre el personaje y estamos encantados de seguir contando esa historia".

En similar línea, en diálogo con Vanity Fair, Gamble dejó abierta la posibilidad del retorno de Elizabeth Lail como Beck y Shay Mitchell como Peach como visiones que perseguirían a Joe.

Sobre su muerte al final de la primera temporada de "You", Elizabeth Lail dijo a Radio Times que "estoy triste por no continuar este viaje con él" y lamentó que las mujeres a menudo mueren a manos de hombres en historias como las de esta ficción.

"Lo lamentable es que la mujer no gana al final. Y estoy tan harta y cansada de eso", manifestó sin adelantar si volvería como un 'fantasma' al show.

"No puedo decir nada. Realmente no lo sé. No tengo ni idea. Pero sí espero que Beck atormente a Joe para siempre por lo que le hizo", amplió en una entrevista que concedió a Sensacine.

Para la segunda temporada también han sido anunciados James Scully como Forty Quinn, el hermano de Love y principal obstáculo entre ella y Joe; Jenna Ortega como Ellie, una joven estafadora que se convertiría en la nueva protegida de Joe; y Adwin Brown como Calvin, un compañero de trabajo de Love.

También fue contratada la actriz Carmela Zumbado ("Need for Speed") como Delilah Alves, una reportera con un gran olfato para las historias que pondrá su mira sobre Joe, quien justamente será su vecino. Del mismo modo, Robin Lord Taylor ("Gotham") dará vida a Will, un sujeto inteligente y encantador, que por su trabajo trata constantemente con personas desagradables, quedando atrapado en una situación muy complicada.

También fueron anunciados Marielle Scott como Lucy, una agente literaria vanguardista con un impasible ingenio y un gran sentido del humor, cuyas ambiciones son equilibradas con su vida personal gracias a su pareja, Sunrise, y a su hijo pequeño; mientras el comdiante Chris D'elia será Henderson, un cómico caracterizado por su peculiar estilo: sudadera, Ray-Ban negras y zapatillas carísimas.

A finales de marzo fue anunciado Charlie Barnett ("Russian Doll") como Gabe, un amigo de Love, que además es un exitoso acupunturista y fan de la psicodelia, mientras que a principios de abril fueron confirmadas Melanie Field ("Heathers") como Sunrise, una mamá bloguera, ama de casa, que creía a una niña pequeña junto a su compañera, Lucy; y Magda Apanowicz ("Continuum", "Caprica"), como Sandy, "una mujer del pasado de Joe".

Sobre el resto del elenco, aún no está claro si volverán Paco (Luca Padovan), Claudia (Victoria Cartagena) -la madre de Paco-, Ethan (Zach Cherry), Lynn (Nicole King) y Annika (Kathryn Gallagher).

En resumen, el elenco de la segunda temporada de "You"será el siguiente:

Penn Badgley - Joe Golberg

Ambyr Childers - Candace Stone

Victoria Pedretti - Love Quinn

James Scully - Forty Quinn

​Jenna Ortega - Ellie

​Adwin Brown - Calvin

Robin Lord Taylor - Will

Carmela Zumbado - Delilah Alves

Marielle Scott - Lucy

Chris D'elia - Henderson

Charlie Barnett - Gabe

Melanie Field - Sunrise

Magda Apanowicz - Sandy

EQUIPO CREATIVO DE LA TEMPORADA 2 DE "YOU"

Creador: Greg Berlanti, Sera Gamble

Productores ejecutivos: Sera Gamble, Sarah Schechter, Greg Berlanti, Leslie Morgenstein, Gina Girolamo

Showrunner: Sera Gamble

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 2 DE “YOU”

La segunda temporada de “You” fue confirmada por Netflix a través de sus redes sociales y con un afiche. Según la pieza publicitaria la serie llegará a la plataforma de streaming el 26 de diciembre de 2019.

Afiche oficial de "You", la serie de Netflix que estrenará a finales de 2019 su segunda temporada (Foto: Netflix)