Gran expectativa causa el estreno de la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”, cuyo elenco ya inició filmaciones. Si bien algunos actores regresan, otros no, como es el caso de Aaron Picasso, que encarnó al primer ‘Jaimito Gonzales’.

Aaron interpretó al hijo de ‘Charito’ (Mónica Sánchez) y ‘Lucho’ (Bruno Odar) durante cinco temporadas hasta que finalmente, en el 2013, fue retirado por el crecimiento físico propio de su edad. Su talla ya no correspondía al personaje y tuvo que ser reemplazado por Andrés Mesía, que se quedó hasta el final de la serie (2016).

Este Diario conversó con el actor, quien hoy tiene 22 años. Además de recordar con cariño su paso por una de las series más exitosas de América Televisión, Aaron Picasso nos cuenta detalles poco conocidos de cómo fue su llegada a la serie producida por Efraín Aguilar tras pasar un casting junto a otros 500 niños. El recordado ‘Jaimito’ también habla acerca de su ausencia en la nueva temporada, y qué le espera en la industria del entretenimiento en nuestro país en los próximos años.

—¿Cómo llegas a ser parte de Al fondo hay sitio?

Antes de hacer “Al fondo hay sitio” hice algunas series como “Rita y yo”, “Graffiti”, salí de extra en “Así es la vida” e hice algunos comerciales. Entonces, los productores se pasan la voz y me llaman para el casting de una serie que se emitiría en América Televisión y que sería producida por Efraín Aguilar.

—¿Cómo fue el casting?

Fue en el 2008 y yo tenía ocho años. Cuando llegué vi que eran 500 niños y dije: ‘¡Guau!’. Pasamos por los filtros y fuimos quedando 200 y así hasta que quedamos dos, ya finalmente yo me quedo con el personaje.

—A esa edad estabas en colegio. ¿Cómo lidiabas con tu trabajo y la vida escolar?

Me recogían siempre finalizando mis clases. Habían muy pocas veces en las que tenía que salir temprano pero, obviamente, era con un permiso especial que ya se había hablado con dirección (del colegio). Me apoyaron un montón.

—¿Fue difícil ser parte del elenco siendo un niño?

No considero que haya sido difícil, pero a mí sí me gustaba estar a la altura de la gran producción que se tenía. Era una producción súper profesional con grandes actores y yo tenía esa preocupación de poder dar la talla.

—¿Por qué dejaste de aparecer en la serie?

De las ocho temporadas, yo estuve hasta la quinta. Salí de la serie porque crecí. En la tercera y cuarta temporada los productores hablaron conmigo y me dijeron que si seguía creciendo ya no podía interpretar al personaje, pero era por un tema de edad, porque cuando entré a “Al fondo hay sitio” yo ya tenía casi 9 años y ‘Jaimito’ el personaje tenía 6, entonces en los primeros años no se notaba mucho la diferencia, pero cuando yo ya tenía 12 años di un estirón, entonces ‘Jaimito’ de 9 años dándose un estirón era un poco raro.

—¿Qué sentías al ver a Andrés Mesía dándole vida a tu personaje?

Te soy sincero, yo no veía mucho la serie porque yo llegaba de las grabaciones y tenía que hacer mis tareas. Pero yo grabé una película con él, es una súper persona, teníamos una pequeña amistad ahí. Siempre hubo profesionalismo de por medio.

—¿Tienes alguna escena que recordarás para siempre?

Para mí fueron todas, pero creo que para el público fue la de “El rap del gringo atrasador”. Fue algo súper divertido y le encantó al público.

—¿Cómo terminas siendo parte de este videoclip?

Erick Elera me hizo parte de eso y me alegró bastante. Yo al principio pensé que no iba a estar, a mí se me convocó fue a último minuto. Me dijeron: ‘Aaron, necesitamos que vengas a América para grabar el videoclip’, y yo fui porque a mí siempre me gustó la actuación y estaba dispuesto a todo, pero no sabía lo que iba a hacer. Quedó súper chévere, es una de las cosas más icónicas que la gente recuerda hasta hoy.

—¿Con qué personajes de la serie mantienes comunicación hasta la actualidad?

Hasta ahora converso con Erick Elera (Joel Gonzáles) y Junior Silva (Kevin), que son más grandes personas.

—¿Y a qué actores admirabas?

Yo hasta ahora admiro a Adolfo Chuiman, a Gustavo Bueno, a Mónica Sánchez. Aprendí bastante de ellos por sus consejos, por la trayectoria que tienen; pero obviamente todos derrochan talento, como Erick Elera, Junior Silva, Mayra Couto, Andrés Wiese. Aprendí de todos.

—Ya has anunciado que no serás parte de la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”. Nos puedes contar qué pasó exactamente…

No me gusta comentar mucho sobre el tema. Solamente, lo dejaré en qué me llamaron para hacer el casting y yo estaba muy interesado. Pero te mentiría, no sé por qué no sucedió (mi incorporación); y lo que digo cuando me preguntan esto es que espero que la gente pueda respetar al actor que va a interpretar a ‘Jaimito, porque lo va a hacer con mucho cariño.

—¿Conoces al actor que se quedó con el personaje?

La verdad que no… no sé quién será.

—¿Continuarás con la actuación, o ya tienes otros planes para ti?

A mí me encanta la actuación y me toca a mí ahora seguir buscando opciones, porque no es fácil. Esto es de persistencia, es luchar por tus sueños. Uno no tiene la vida comprada, no sé lo que pueda pasar de aquí cinco años, pero me gustaría poder seguir con lo que me gusta, con la actuación.