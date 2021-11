El último capítulo de la exitosa serie “Al fondo hay sitio” se emitió el 5 de diciembre del 2016 y dejó tristes a sus miles de seguidores que los acompañaron durante los ocho años que se mantuvo en la TV. Sin embargo, para alegría de sus fanáticos, desde hace unas semanas se habla de un posible retorno a la pantalla chica de la serie producida por Efraín Aguilar.

Aunque América Televisión no ha confirmado ni desmentido nada, los fanáticos ya están a la espera de los nuevos capítulos. A continuación, repasamos qué actores de su historia original aparecerían en la nueva temporada y quiénes serían los ausentes.

Los que sí retornarían al barrio de Las Lomas

Erick Elera – Joel González

Erick Elera, actor que ganó popularidad tras darle vida a Joel Gonzáles en “Al fondo hay sitio”, se pronunció frente a los rumores del posible regreso de la teleserie a la pantalla chica nacional.

“Sé que hay el deseo de que vuelva, pero imagino que tendremos coincidir todos para que se dé. Ojalá, por mi parte, yo feliz de volver a interpretar a un personaje que me ha dado mucho y que la gente también extraña”, dijo ante las cámaras de “América Espectáculos”. “Pero si para la fecha yo estoy libre, feliz de reencarnar a ‘Joel, el riquichichimo’”, agregó el actor.

Magdyel Ugaz – Teresita González

Magdyel Ugaz no descartó volver a interpretar a la popular ‘Teresita Gonzáles’ si “Al fondo hay sitio” vuelve a la pantalla chica con una nueva temporada para el 2022.

“Podría ser, pero desde dónde, cómo sería esta nueva ‘Tere’, porque no todos somos los mismos de años atrás”, sostuvo la actriz para el programa “América Espectáculos”. “Yo también estoy asimilando este ‘run run’ que salió. Voy a pasear por pasillos de América Televisión para saber más claramente. Yo no sé nada, pero sí me emociona saber que la gente sí quisiera, es bien bonito”, manifestó.

Magdyel Ugaz

Adolfo Chuiman - Peter Mckey

Chuiman, actor que interpretó al mayordomo de los Maldini, Peter Mckey, resaltó el liderazgo de audiencia de la serie durante los ocho años que estuvo al aire, pero prefirió no asegurar ni negar el haber sido convocado para esta nueva entrega.

“No podría decir ni sí, ni no. Parece que sí, no sé. Mientras no firme contrato, no quiero asegurarte nada, no quiero hacer aspaviento porque ha pasado que han celebrado y al final no sale”, comentó el actor nacional.

Bruno Odar – Lucho Gonzáles

En una entrevista con las cámaras de “La Banda del Chino”, Bruno Odar no descartó volver a encarnar el papel de ‘Luchito González’. “Es un clásico, va a quedar como un clásico archivado. Yo por mí iría porque es trabajo, pero igual tenemos que trabajar”, comentó.

Julián Legaspi – Ángel Gaviria

El actor Julián Legaspi, quien interpretó al político Ángel Gaviria, se mostró emocionado con la idea de ser considerado en la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”.

“Yo con mucho gusto verdad porque el personaje a mí me encantó porque tenía muchos matices, la verdad que sí, encantado hacerlo de nuevo”, sentenció Julián a las cámaras de “La Banda del Chino”.

Posible regreso de 'Al fondo hay sitio'

Junior Silva – ‘Pollo gordo’

El pasado jueves 11 de noviembre, Junior Silva apareció en set de “La Banda del Chino” luciendo el vestuario que usó en la última temporada de “Al fondo hay sitio” y se refirió a los rumores que indican que la serie producida por Efraín Aguilar volvería a la pantalla chica. El actor no afirmó ni negó volver a interpretar a su personaje; sin embargo, es uno de los más esperados por el público.

“Así lo dice la gente. Era de los últimos vestuarios que utilicé antes que se acabara la serie”, dijo ‘entre lágrimas’ el actor que le dio vida a Kevin Manrique más conocido como el popular “Pollo gordo”.

Junior Silva emocionado por posible regreso de su personaje "Pollo gordo"

Yvonne Frayssinet - Francesca Maldini / Gustavo Bueno – Giblerto

Según informó el diario El Comercio, los actores que estarían confirmados para la novena temporada de “Al fondo hay sitio” son: Gustavo Bueno e Yvonne Frayssinet; sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha brindado declaraciones respecto al tema

El público los pide

Tatiana Astengo - Reina Pachas

Tatiana Astengo se ganó el corazón de la audiencia tras dar vida a ‘Reinas Pachas, por ello, luego de la noticia del probable retorno de la serie, sus seguidores recurrieron a las redes sociales para pedir que vuelve en la nueva temporada que se estrenaría en el 2022.

La popular ‘Reinas Pachas’ se hizo inolvidable por sus singulares frases como: “Basuuuura” y “Yo por mis hijos mato”.

Paolo Goya - Hiro

El público también pide el retorno del actor Paolo Goya, quien interpretó a Hiro, el mayordomo de los Maldini.

Andrés Mesías - Jaimito

Andrés Mesías, el actor que dio vida al hijo menor de Charo y Lucho Gonzáles, también es pedido por el público. En esta nueva temporada él ya sería todo un adolescente por lo que sugieren a varias actrices para hacer el papel de su novia.

Los que no volverían

Nataniel Sánchez - Fernanda de las Casas

Nataniel Sánchez, quien interpretó a Fernanda de las Casas, confirmó que no formaría parte del elenco de la teleserie más exitosa de la televisión peruana en los últimos tiempos.

“Fui feliz grabando Al fondo hay sitio, y sentir que estoy en sus corazones hasta ahora es una gran satisfacción para mí. Gracias por los mensajes deseando que vuelva mi personaje”, dijo la artista a través de sus redes sociales.

“Yo no voy a volver a estar en Al fondo hay sitio, si es que regresa a la televisión peruana. No sé si el proyecto se va a dar o no. No sé qué van a hacer”, agregó.

Mayra Couto – Grace González / Andrés Wiese - Nicolás de las Casas

Los actores Mayra Couto y Andrés Wiese, quienes interpretaron a Grace González y Nicolás de las Casas respectivamente, tampoco se han pronunciado sobre el posible retorno de “Al fondo hay sitio.

Como se recuerda, los actores –que fueron pareja en ficción− protagonizaron una polémica luego que Mayra denunciara haberse sentido “acosada” por su compañero de “Al fondo hay sitio”.

Tras la grave denuncia de Couto, Andrés Wiese brindó una entrevista exclusiva a “La Banda del Chino”, donde reconoció que intentó besar a la actriz en Nueva York, pero que después de ese momento no hubo ningún resentimiento.

