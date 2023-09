La ceremonia de los MTV Video Music Awards 2023 se realizará el martes 12 de septiembre en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. En esta nueva edición habrá gran participación femenina, Taylor Swift ha acumulado ocho nominaciones y otras presencias destacadas estarán presentes, como Shakira y Karol G; si no te quieres perder el evento, a continuación te compartimos cómo seguirlo EN VIVO. Si bien, los MTV VMAs 2023 no han confirmado su transmisión a través de la señal gratuita de Pluto TV; Paramount+ adquirió los derechos de los premios de música y se encargará de la transmisión EN VIVO. Cabe destacar que la compañía no ha informado si esta transmisión también incluirá a los países de América Latina, pero el servicio sí estará disponible para Estados Unidos. Una alternativa para quienes no se encuentren físicamente en países con la transmisión disponible serán los VPN. Otra forma de ver el evento EN DIRECTO será la página MTV.com, que también tendrá cobertura del anuncio de ganadores y alfombra roja.

Estos son los horarios de transmisión por país:

Perú: 19 horas.

Colombia: 19 horas.

Ecuador: 19 horas.

México: 18 horas.

Argentina: 21 horas.

Chile: 21 horas.

