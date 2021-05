Gino Assereto se presentó la mañana de este viernes en el set de “América Hoy” y no pudo evitar ser consultado sobre su acercamiento con Jazmín Pinedo, con quien en las ultimas semanas se le ha visto saliendo a comer, de viajes, y en muchas otras situaciones que hacen parecer que estuvieran en un proceso de reconciliación.

El participante de “Esto es Guerra” no descartó retomar su relación sentimental con la exconductora de televisión en un futuro; sin embargo, precisó que su ‘amiste’ no depende de que la también madre de su hija Khaleesi quiera o no, sino que él, en este momento, está enfocado en otras cosas

“Lo que pasa es que Jazmín jamás será periódico de ayer porque es la mamita de mi hija y yo la adoro a la ‘china’ (...) Yo no descarto nada”, confesó el chico reality. Ante su respuesta, Ethel Pozo preguntó cómo podían ayudar para que su expareja acepte que se den una nueva oportunidad.

“No es que dependa de ella sino de las cosas que tienen que fluir ¿me entiendes? Yo a la ‘chinita’ la adoro y siempre se lo he dicho, tengo un sentimiento muy especial hacia ella, pero en estos momentos estoy enfocándome bastante en mí como persona, en mejorar como persona”, agregó.

“Si más adelante se da la oportunidad (no sé)... En estos momentos yo la veo casi siempre por mi hija, salimos de viaje juntos, mientras mi hija sea feliz y mientras mi hija reciba amor y cariño, yo siempre voy a estar ahí”, concluyó.

Sin embargo, la hija de Gisela Varcárcel no se quedó contenta y le dijo: “Lo que tú has dicho es correcto Gino, del tiempo y eso, solo que yo pienso y más aún con todo lo que hemos vivido (...) que hay que apostar por lo que tenemos, agradecer y derrepente darse la opotunidad más rápido (...) y por qué perder el tiempo”.

Y Gino respondió: “Te comento algo rapidito... Esto que estamos pasando, o al menos que yo estoy pasando, es un nuevo renacer para mí. En todos estos, años, desde que yo entré a la televisión hasta, hoy siento que he adquirido un grado de madurez en lo personal y estamos empezando a conocernos nuevamente”.

“Yo no trato de posrtergar las cosas sino que estoy dejando que ‘fluya’, y más que eso,como lo dije en una entrevista (anterior), el amor no solamente es: ‘Yo te amo, yo siento cosquillitas en el estómago’, sino: ‘Yo te acepto como tú eres, yo no necesito que tú cambies’”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Jazmín Pinedo rompe su silencio sobre Gino Assereto

Jazmín Pinedo rompe su silencio sobre Gino Assereto null