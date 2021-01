En la reciente emisión del programa “Al estilo Juliana”, la periodista Juliana Oxenford tuvo una controvertida entrevista con el candidato a la presidencia por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien la calificó como “asesina”.

Todo sucedió cuando Juliana le preguntó por las niñas víctimas de abuso sexual y las declaraciones que brindó el empresario en el programa de Milagros Leiva, donde dijo que a una niña violada le daría “nueve meses en un hotel 5 estrellas”.

El empresario pidió disculpas y afirmó que hizo una metáfora. Sin embargo, ante la réplica de Juliana, el candidato de Renovación Popular dijo: “¿Quieres matar a alguien? Quieres matar pues, eres asesina, grábate esa”, precisó.

“Juliana te estás quedando con una parte de la frase. Yo quiero salvar las dos vidas ¿O tú si quieres matar gente? ¿Quieres matar a alguien? Porque hay un niño ahí… Tú quieres solucionar el problema, matando a otro ser humano, si tú quieres ser asesina, es tu problema”, añadió López Aliaga.

Juliana Oxenford aprovechó la entrevista para defenderse y aclarar que ella no está “a favor del aborto de manera indiscriminada”; sin embargo, en caso de una niña violada, “sí debería estar permitido la interrupción”.

“Yo no he dicho en ningún momento que quiero que una niña aborte y creo que hay que defender a una niña violada y en el caso de una criatura que ha sido vulnerada... Yo no estoy a favor del aborto de manera indiscriminada; pero cuando se trata de una niña que ha sido violada, sí debería estar permitido la interrupción de este embarazo porque pone en riesgo su salud, física y mental”, precisó.

