10 hospedajes que se integran a la naturaleza con creatividad

Hotel de Glace, Canadá. Las bajas temperaturas y nieve no son excusa para no disfrutar de la belleza de este hotel. El complejo todos los años usa más de 10 mil toneladas de nieve para su construcción. El precio para hospedarse fluctúa entre los US$ 300 y US$ 400 la noche.(Foto: Facebook Hotel de Glace)