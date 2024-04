Sacar la visa puede ser un proceso complicado si no sabes a dónde acudir, por dónde empezar o qué pasos seguir. Sobre todo si hablamos de una para ir a un país tan solicitado como Estados Unidos que recibe millones de visitantes anualmente y que por ende tiene todo un sistema para aprobar la entrada legal. Si planeas visitar este año, aquí te contamos todo lo que debes saber para obtener la famosa visa a Estados Unidos.

¿Qué tipos de Visa existen?

Antes de registrarte y empezar el proceso, primero tener claro a qué tipo de visa aplicarás. Existen dos: Visa de No Inmigrante y Visa de Inmigrante. La primera es para quienes desean ingresar a los Estados Unidos de manera temporal, por turismo, tratamiento médico, negocios, trabajo temporal, estudio u otras razones similares. La segunda, para quienes tienen la intención de vivir allí permanentemente. Puedes escoger según el tipo de actividad que vayas a realizar en el país.

Si deseas aplicar por una Visa de No Inmigrante , deberás saber que se ramifica en las siguientes categorías:

Visas de visitantes: (b) visitante: negocios, turismo, tratamiento médico y (c) tránsito en EE.UU.

Visas de estudio: (f/m) estudiante académico o de idioma / estudiante no académico o técnico y (j) visitante de intercambio.

Visas de trabajo: (d) miembro de tripulación, (i) medios y periodistas, (e1/e2) comerciante / inversionista con tratado, (e3) especialidad profesional de ciudadano australiano, (h, l, o, p, q, r) trabajador/empleo temporal o pasantes, (td/tn) profesional del tlcan.

Otras categorías: (t) víctima de trata de personas y (u) víctima de actividad delictiva.

¿Cómo solicitar una visa?

Si deseas sacar por primera vez o renovar tu visa de No Inmigrante para viajar a Estados Unidos, estos son los pasos que debes seguir para lograr que el proceso sea exitoso.

¿Cómo llenar el formulario DS-160?

El formulario DS-160, una solicitud en línea, es un formulario del Gobierno de Estados Unidos y solo puede completarse a través de este LINK. Antes de registrarte en el sitio web de la embajada, hacer pagos u otra actividad en la entidad; este es el primer paso que debes completar.

Al ingresar a la solicitud en línea, deberás elegir el país desde donde aplicas la visa (Perú en este caso) y te brindarán un ID de solicitud y un código. Con ellos podrás continuar el llenado del formulario DS-160, un proceso que toma un aproximado de 90 minutos y debe hacerse únicamente en Internet Explorer 11 o superior, Firefox o Google Chrome (Safari y Microsoft Edge no son compatibles). Si deseas completarlo por partes, puedes guardarlo y luego comenzar donde lo dejaste (necesitarás el ID de solicitud y una pregunta de seguridad que te hicieron al inicio). Recuerda que tienes como máximo 30 días para completarla.

Antes de empezar, se recomienda tener a la mano los siguientes documentos: pasaporte, itinerario de viaje (si ya tienes arreglos), fechas de tus últimas cinco visitas o viajes a EE.UU (probablemente también solicitan tu historial de viajes internacionales en los últimos cinco años), currículum vitae (probablemente también soliciten información sobre tu educación e historial laboral), entre otros detalles adicionales (dependerá del propósito del viaje).

Toda la información brindada deberá ser en inglés y darse con cuidado, de forma precisa y completa; sino probablemente tengas que corregir tu solicitud e incluso reprogramar tu cita para la entrevista. En el formulario habrán preguntas obligatorias (mayoría) y opcionales. Si alguna no te corresponde, puedes responder con No Aplica.

(Foto: Consular Electronic Application Center)

¿Cuáles son los requisitos para la fotografía para la visa?

Las fotografías o imágenes digitales deben ser a color, con un tamaño cuadrado de 2x2 pulgadas o 5 x 5 cm . Para el formulario digital, una dimensión mínima de 600 x 600 pixeles y máxima de 1200 x 1200 píxeles, en formato JPEG y de tamaño menor o igual a 240 kb), tomada dentro de los últimos 6 meses, con fondo blanco o blanquecino, rostro visible y expresión facial neutra, ropa normal que se usa a diario (no uniformes), sin sombreros o accesorios en la cabeza (a menos que sea de uso religioso diario), sin anteojos, sin auriculares o dispositivos inalámbricos (a menos que sea un dispositivo auditivo por condición médica de uso diario).

Se recomienda utilizar un servicio profesional de fotografía para visas para asegurarte de que tu fotografía cumpla con todos los requisitos. También, el Departamento de Estado brinda una herramienta fotográfica gratuita en líneas para recortar tu foto al tamaño correcto.

Una vez completado el formulario, se firma haciendo clic en Firmar Solicitud en la parte final y se envía de forma electrónica. Puedes encontrar una vista previa del formulario de solicitud DS-160 AQUÍ.

Después, deberás entrar al sitio web de la embajada y crear una cuenta de usuario, ingresar tu información de solicitante, ingresar el número de confirmación DS-160 y proporcionar una ubicación o dirección a donde deseas que te envíen tus documentos de la Sección Consular.

¿Cuánto, cómo y dónde pagar la solicitud de visa?

Después del registro mencionado, la página te redirigirá a la sección de pago, donde deberás pagar la cuota de solicitud de visa de no inmigrante (MRV) a través de métodos de pago en efectivo o virtual. Si eliges pago en efectivo, deberás descargar, imprimir y seguir las instrucciones de la hoja para Pago en Efectivo (puede demorar hasta 2 días hábiles para que se registre en el sistema). Puedes ver las ubicaciones de los establecimientos AQUÍ. Recuerda que este pago no es reembolsable, no es transferible, es válido para una sola solicitud y vence después de un año.

En este cuadro verás el monto correspondiente según el tipo de visa. Siendo 185 dólares el más común debido a que corresponde a las categorías de visa de no inmigrantes de clasificación B .

(Foto: Servicio Oficial del Sistema de Información y Citas de Visas para la Embajada de los Estados Unidos en Perú)

¿Cómo sacar cita para visa a Estados Unidos en Perú?

Luego de haber llenado el formulario DS-160, haberte registrado en el sitio web correspondiente y haber hecho el pago del arancel (MRV) y este haya sido procesado; el siguiente paso es agendar una cita para una entrevista personal en la Sección Consular en la Embajada de los Estados Unidos en Lima (Avenida La Encalada cdra. 17 s/n

Surco). Para ello deberás acceder nuevamente a la página del Servicio de Información de Visas y verificar la fecha de tu entrevista con el oficial consular. Dependiendo del tipo de visa, el tiempo de espera para la programación de la entrevista varía.

¿Qué llevar y qué no llevar a la entrevista para la visa americana en Perú?

Una vez tengas una fecha exacta para tu cita, esta es la documentación requerida que deberás llevar ese día:

Pasaporte válido para viajar a los Estados Unidos. Debe superar al menos en 6 meses el período de estadía en los Estados Unidos.

Solicitud de visa para no inmigrantes, página de confirmación del formulario DS-160 para que puedan encontrarte en el sistema.

Página de Impresión de Confirmación e Instrucciones desde la página web del Servicio Oficial del Sistema de Información y Citas de Visas para la Embajada de los Estados Unidos en Perú.

Una fotografía color de 5 x 5 cm (2 x 2 pulgadas) tomada dentro de los 6 meses anteriores (detalles explicados anteriormente).

Certificado de matrimonio (esposa/o) y/o certificado de nacimiento (para hijos solteros menores de 21 años) de miembros acompañantes de la familia si el caso lo amerita.

Si la cita es en persona, deberás llevar documentos originales.

Si la entidad lo considera para la entrevista en persona, podría pedirte evidencia de tu propósito del viaje, solvencia económica para pagar los costos del viaje o evidencia de que tu empleo o lazos familiares comprueben tu intención de regresar al país.

Así mismo, estas son algunas consideraciones adicionales que debes tener en cuenta para que no tengas problemas en la entrada ni durante la entrevista:

Toda persona que ingrese a la embajada pasará por un control de seguridad.

No debes llevar a la cita teléfonos celulares, computadoras portátiles, tabletas u otro dispositivo electrónico similar.

Para facilitar y agilizar el ingreso, no lleves bolso grandes como maletas, mochilas o paquetes.

De llevar alimentos paras bebés o medicamentos esenciales (sólo envases de plástico, no vidrio), deberás mencionarlo a los guardias.

En el área de control, deberás prepararte para quitarte todos tus artículos metálicos (abrigos, cinturones, carteras, etc).

Si tienes contigo artículos como bolsos, llaves, teléfonos o similares; puedes dejarlos en el pequeño quiosco fuera de la entrada principal de la embajada por una pequeña tarifa.

¿Cómo vestir para el día de la entrevista para la visa?

Si bien no existe un código de vestimenta o alguna regla oficial, lo cierto es que la ropa que uses y la imagen que proyectes juega un papel importante en la entrevista con el oficial consular . Representantes gubernamentales y comunidades en línea recomiendan ser coherente a la hora de vestir. Que la ropa que uses refleje tu profesión y estilo de vida para generar confianza.

La imagen que proyectas es clave, pero también hay otros factores que pueden determinar si te aprueban o niegan la visa. Por ejemplo, no estar seguro de qué planeas hacer en Estados Unidos o no tener estabilidad económica para solventar tu viaje de ida, durante y de regreso.

¿Cuáles son las preguntas que te hacen en el consulado americano?

Entre las preguntas más frecuentes están a qué lugar de Estados Unidos viajarás, cuál es el motivo de tu viaje, cuánto tiempo piensas quedarte y cuándo piensas irte, con quiénes viajarás, dónde y en qué trabajas, cuánto ganas, cómo pagarás tu viaje, dónde te hospedarás, por qué elegiste este tiempo para viajar, si tienes familiares en Estados Unidos, entre otras preguntas que se pueden desgranar en algunos detalles como el querer saber sobre tu aerolínea, qué atractivos planeas visitar si eres turista y así.

(Foto: Embajada de los Estados Unidos en Perú)

¿Cómo saber si la visa fue aprobada?

Una vez culminada la entrevista, te tocará esperar el dictamen de si tu visa fue aprobada o rechazada. Recuerda que cada solicitud es única y el tiempo de procesamiento varía según cada caso. Puedes rastrear el estado de tu solicitud AQUÍ .

El proceso para recibir tu visa toma tiempo. Usualmente tomaba semanas, pero ya que las embajadas y los consulados de EE.UU están operando a capacidad reducida y con recursos limitados, la espera podría extenderse incluso hasta varios. Por eso, es recomendable no programar vuelos con fechas exactas hasta lograr que te den la visa.

¿Qué hacer si rechazan mi solicitud de visa?

Sacar una visa puede llegar a ser un proceso estresante por los diversos pasos y requisitos que se deben seguir al pie de la letra; además de que puede tomar un largo periodo de tiempo la espera. Si hubo un error en una de las etapas de la solicitud, no cumpliste con los requisitos o si simplemente no lograste pasar la entrevista; así es como debes proceder.

Si tu solicitud fue denegada, el funcionario consular te dará una carta en la que se explicará la causa del rechazo. Si está marcada como 214(b) es porque no cumples con los requisitos. En este caso, si lo deseas, puedes volver a presentar una solicitud nueva , volver a pagar el arancel, programar otra entrevista, y proporcionar información al respecto de cómo han cambiado tus circunstancias desde la primera solicitud fallida. Si está marcada como 221(b), lo más probable es que te indiquen realizar acciones adicionales para completar ciertos requisitos para continuar (no necesitarás volver a pagar el arancel).

Este tipo de solicitudes suele requerir procesos administrativos adicionales, un factor que podría retrasar aún más tu tiempo de espera por la visa. Aún así, lo recomendable es mantener la calma, tener paciencia y no hacer planes concretos de viaje (como programar vuelos o confirmar alojamientos) hasta que aprueben tu solicitud y te entreguen la tan ansiada visa para viajar a Estados Unidos. Si deseas mayor información sobre la Visa de No Inmigrante, puedes acceder a este link.