Medellín: Descubre los imperdibles de esta cálida urbe colombiana

Medellín, los matices se mezclan y gozan con la misma intensidad. Puedes visitar desde una gran reserva natural hasta una colorida zona urbana. Si es tu primera vez en la ciudad, te decimos qué lugares no puedes perderte.



Con el mismo efecto de un tablero de ajedrez, el blanco y el negro se plasman en las paredes del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Una construcción de rasgos góticos ubicada en el corazón de la urbe, en la vía Carrera 51. De ingreso libre, cuenta con una galería de arte, biblioteca, museo y sala de cine. Además, se muestra como el fondo perfecto a la Plaza Botero, un espacio abierto al público en donde puedes admirar y fotografiarte con las 23 esculturas gigantes donadas por el reconocido artista Fernando Botero.



NATURALEZA URBANA

En plena ciudad (en la calle Carrera 53) más de 13 hectáreas de naturaleza se disfrutan todos los días de 9:30 am a 4:30 pm. El Jardín Botánico de Medellín tiene una vasta colección de plantas ornamentales, acuáticas y especies en riesgo de extinción. También, posee el Orquideorama: una estructura de madera con un techo formado por figuras hexagonales. El ingreso es gratis. Dentro de esta zona verde se haya un restaurante en el que puedes degustar una tradicional cazuela de frejoles con chorizo campesino por cerca de US$12.



A pocos metros, sobre la misma vía, se sitúa el Parque Explora, una edificación de cuatro cubos rojos que alberga un acuario, una zona de reptiles y anfibios y áreas destinadas a la ciencia y a la tecnología. La entrada cuesta US$ 9.



RUTA VERDE

A 40 minutos del centro y por US$3 (tomando la línea del metro y haciendo conexión con dos metrocables o teleférico de transporte masivo) llegas al Parque Arví. Si bien el ingreso es libre, puedes pagar entre US$2 y US$5 para realizar alguno de los 17 circuitos guiados. Por ejemplo, los de arqueología y el de orquídeas y plantas ornamentales. Por otro lado, en esta gran extensión verde es posible observar aves o disfrutar de un picnic. Para aprovechar al máximo el recorrido, debes llevar ropa y calzado cómodo (evita los de tela).



TRADICIÓN SILLETERA

En el Corregimiento de Santa Elena, a 15 minutos del Parque Arví, vive don José Ángel Zapata. Él es un destacado representante de la tradición silletera (arreglos florales hechos en una silla y cargados en la espalda). José Ángel, junto a otras 500 personas, participa en la Feria de las Flores. Se trata de un desfile que se lleva a cabo desde hace seis décadas. Aunque el evento es en agosto, puedes visitar las fincas silleteras cualquier día del año, caminar por sus jardines multicolores y ver cómo se arma una silla tradicional.



GRAFFITOUR

En la Comuna 13 se hace un recorrido urbano lleno de color y de esperanza. La que hace más de 15 años fuera una de las zonas más peligrosas de Latinoamérica (debido a la lucha entre la guerrilla y los paramilitares), hoy muestra un rostro diferente. Los artistas Hip Hop de Casa Kolacho han plasmado en las paredes imágenes que cuentan su historia y dan un mensaje positivo.



¿Cómo llegar?

El vuelo directo Lima - Medellín en LATAM dura alrededor de tres horas.

El taxi del aeropuerto al centro de la ciudad cuesta US$25; un carro colectivo, entre US$7 y US$8; y un bus, US$4.



¿Dónde alojarse?

Es posible conseguir habitaciones desde US$65 en hoteles de tres estrellas como Acqua o El Dorado La 70. La mayoría de negocios no reciben moneda extranjera. Por eso, no olvides cambiar dinero en las casas autorizadas.

La capacidad hotelera de la ciudad comprende más de 14.000 habitaciones.