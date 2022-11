4 / 8

En esta lista no puede faltar Avatar Flight of Passage en Disney’s Animal Kingdom, uno de los favoritos de muchos niños. Este juego es lo más parecido a volar, ya que permite realizar un paseo 3D a bordo de un simulador de banshee montañés con alas. En la película los banshee son seres que crean una conexión con los Na’vi. Durante el juego, tendrás la sensación de estar volando mientras admiras paisajes del planeta Pandora. (Foto: Walt Disney Productions. All Rights Reserved.)