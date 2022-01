El libro “El Dragón y el Cóndor. La presencia china en el Perú: pasado y presente”, de los compiladores José Valdizán Ayala y Richard Chuhue Huamán, cuenta los aportes de la presencia de los chinos en nuestro país desde el siglo XVI hasta hoy. La cita es este martes 1 de febrero, desde las 7:00 p.m., a través de la plataforma Zoom.

La obra compila estudios de destacados investigadores de Perú, Estados Unidos y de la propia China, quienes desde diferentes disciplinas revitalizan los estudios sobre el aporte cultural de los chinos en el Perú.

Los diversos trabajos sobre teatro, arquitectura, literatura, creencias religiosas, identidad étnica y participación política de los chinos y sus descendientes tusanes a través del tiempo, son novedosos en sus planteamientos y propuestas.

La presentación contará con los comentarios de Víctor Tay Loo, directivo del Centro Cultural Peruano Chino, y Luis Chang Reyes, exembajador peruano en China. También participarán Yushu Yuan, catedrática de China Foreign Affairs University (Beijing-China); Rebecca Chang, organizing director MN8 (Minesota-USA); Fabiana Chiu, program officer-NewYork State Council on the Arts (USA), y Linda Chu, historiadora e investigadora independiente (New York-USA).

El enlace para acceder a la sala Zoom de la presentación es el siguiente: https://zoom.us/j/96327227524

Asimismo, el evento se transmitirá desde el Facebook Live de la Universidad San Ignacio de Loyola.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

A pesar de ser una costumbre muy lejana, nuestro país y muchos otros del mundo la celebran. ¿A qué nos referimos?: Al tradicional Año Nuevo Chino. Entérate aquí de cinco datos curiosos de esta gran festividad.