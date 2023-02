3 / 11

Podrás probar una gran variedad de platillos y acompañarlo con un delicioso coctel. Entre ellos, se destacan vinos, champagnes y cocteles de gin y whisky. Podrás pedir ‘Paloma al pastor’, el cual lleva tequila jimador reposado, mezcal alipus, limón, miel y soda de toronja. Dirección: Calle Miguel Dasso 155, San Isidro. Horario: Domingo a miércoles de 8 a.m. a 1 a.m. y viernes y sábado de 8 a.m. hasta las 2:30 a.m. (Foto: IG/ Bottega Dasso)