5 / 10

En este restaurante podrás disfrutar de postres, ensaladas, helados, lattes y más. No solo disfrutarás tu, sino también tu engreído de cuatro patas. “Bienvenidos todos a nuestra casa. Cuando nos visiten, les invitaremos unas deliciosas galletas perrunas”, se menciona en sus redes. La atención es de marte a jueves de 8 a.m. a 9:30 p.m. / viernes y sábado de 8 a.m. a 10:30 p.m. / domingo de 8 a.m. a 6:30 p.m. ¿Dónde se encuentra? Jirón Domeyer 219, Barranco. (Foto: IG / Casa lola)