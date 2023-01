2 / 6

“Tostados por fuera y suaves por dentro. Nuestros croissants son nuestros best sellers por excelencia y los compañeros ideales para cualquier momento del día”, se lee en su cuenta oficial de Instagram. Carrots cakes, alfajores, pavlova con frutas de estación y entre otros exquisitos manjares más puedes degustar en Carta blanca. Sin embargo, eso no es todo, ya que puedes disfrutar del mejor croissant, el cual se hornea a diario. Horario: de lunes a domingo de 8:30 a.m. a 8 p.m. ¿Dónde se encuentra? Av. General Mendiburu 967, Miraflores. (Foto: IG/ Carta blanca)