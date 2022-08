3 / 5

Los chicharrones de Doña Paulina, no tienen nada que envidiarle al resto. Su monumental pan con chicharrón te dejará sorprendido. Paulina, lleva más de 40 años preparando los mejores platos, por si no lo sabías no solo encontrarás un buen chicharrón sino una gran variedad de platos criollos. ¿Dónde queda?: Calle Alcanfores 715, Miraflores. (Foto: Doña Paulina).