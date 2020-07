Todo esto nos separa del país más rico del mundo (1):

Algo más que 14.392 kilómetros, 20 horas en avión, y unos 3 aeropuertos. También 18 partidos de Eliminatorias, al menos 7 triunfos y los mismos 27 goles, mínimo. La misma inspiración de Christian Cueva, el mismo instinto de Edison Flores y todos los goles de Paolo Guerrero. Se trata de Qatar, esa ciudad futurista de Black Mirror que gastará US$200 mil millones en estadios e infraestructura solo para convertirse en el primer país árabe en recibir el Mundial de fútbol 2022. Más chiquito que un botón en el mapa mundi y diseñada sobre la arena de un desierto, Qatar no solo es el país que ya construye la Copa del Mundo más futurista de la historia: sus 11.586 km² permiten conocerlo en auto. Entre el punto más al norte y el otro más al sur hay un viaje de 2h 40m en auto: demora más salir del Centro de Lima hasta el Monumental. Entre cada uno de los 8 estadios propuestos hay menos una hora de distancia. Si uno quisiera ir desde el Khalifa International al Qatar Foundation, solo los separan 6 kilómetros. También hace falta una tarjeta de crédito.

Va a ser una maravilla para quienes ya estamos ahorrando.

"Siempre hemos mantenido que el tamaño de Qatar la convertirá en una de las Copas Mundiales más singulares de la historia, que beneficiará tanto a los aficionados como a los jugadores". Nasser Al Khater, Secretario General Adjunto del Comité Supremo



(1) Oficialmente Estado de Catar (en árabe, دولة قطر, es gracias al gas y el petróleo encontrado en el subsuelo que se ha convertido en el país más rico del mundo. Tiene un ingreso per capita de US$ 128 702.

¿Qué estadios serán sedes del Mundial Qatar 2022?

El Mundial Qatar 2022 contará con 8 modernos estadios:

Estadio Al Bayt (Jor)

Estadio Icónico de Lusail (Al Daayen)

Estadio Internacional Jalifa (Rayán)

Estadio Qatar Foundation (Rayán)

Estadio Ahmed bin Ali (Rayán)

Estadio Ras Abu Aboud (Doha)

Estadio Al Thumama (Doha)

Estadio Al Janoub (Al Wakrah).

***

Analucía Rodríguez vive hoy en Colombia, donde ha decidido sentar sus bases. Trabaja para Google pero además, y para mi suerte, todavía mantiene Viajar para vivir, el blog de viajes aventurero que no podría tener mejor lema: inspiración viajera para almas rebeles. Y aunque es un pendiente para ella conocer Qatar, tiene esa mirada: “Es una típica ciudad prefabricada, hecha en arena. Es espectacular porque es un mix entre la cultura musulmana y la modernidad, representada en cientos de edificios. Son esos destinos a los que no irías de turismo más de dos días porque no hay mucho que ver. Y el calor es real: ypo hice escala una vez en Doha y nada más salir del avión ya no podía respirar”. Aunque todavía no registra los 52.2 grados centígrados de Kuwait, récord histórico según el diario saudí Gulf News, en Qatar el calor puede llegar a los 50 grados. El Gobierno qatarí ha instalado aire acondicionado en las calles, según esta nota de The Washington Post.

Se podría asar un bife de chorizo en una de sus veredas, despacio y tranquilamente.

***

¿Cuándo comenzará el Mundial Qatar 2022? En principio, en invierno. O lo que eso significa para Qatar: 18 a 25 grados en el día. A través de su sitio web, la FIFA dio mayores detalles sobre el partido inaugural, la final y demás encuentros de la fase de grupos de Qatar 2022. De esta forma, el Mundial comenzará el 21 de noviembre del 2022, siendo el país anfitrión, Qatar quien abra la fiesta en el estadio Al Bayt, un coloso para 60 mil personas cuya particularidad no es solo el aire acondicionado que tendrá ni la forma de carpa árabe del techo: está rodeado de inmensas lagunas.

Si todavía no ha pensado en esto, es el momento.

ASÍ SON LOS ESTADIOS DEL MUNDIAL DE QATAR:

Estadio de la Universidad de Qatar. En la ciudad de Doha, esta sede será el escenario de encuentros por fase de grupos y octavos de final. (Foto: Difusión)

El Doha Port Stadium, uno de los estadios proyectados para el Mundial (Foto: Wikimedia)

El estadio Internacional Khalifa, ubicado a 5 km del centro de Doha, tendrá capacidad para 50 mil espectadores (Foto: Difusión)

Estadio Sports City. En la ciudad de Doha, Sports City verá partidos de fase de grupos, así como el encuentro por el tercer lugar de la Copa del Mundo. (Foto: Difusión)

Estadio del puerto de Doha. En la ciudad de Doha, este estadio albergará encuentros de la fase de grupos, octavos y cuartos de final. (Foto: Difusión)

