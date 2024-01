El Santuario Histórico de Machu Picchu se apresta a celebrar, este 8 de enero, su 43 aniversario de creación como área natural protegida por el Estado. Además, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) reveló que las entradas virtuales para visitar la ciudadela se venderán desde este jueves 12 de enero. Para visitar nuestra maravilla mundial y principal atractivo turístico es importante tener en cuenta las acciones a seguir tanto en la compra virtual y física del boleto de ingreso como en el servicio de transporte ferroviario de pasajeros. Sigue nuestra guía y conoce esta maravilla del mundo.

Cómo comprar entradas para conocer Machu Picchu este 2024

Las entradas para visitar Machu Picchu únicamente del 6 al 12 de enero de 2024 ya están disponibles en la plataforma virtual a través de la página web www.machupicchu.gob.pe y la extranet de la Dirección Desconcentrada de Cultura de (DDC) Cusco.

Para comprar entradas a Machu Picchu, deberás seleccionar si visitas desde el extranjero, eres peruano o cusqueño. Luego, podrás elegir qué ruta deseas seguir, la fecha de visita y el número de turistas que ingresarán. Automáticamente, aparecerán los horarios disponibles. Los precios varían según ruta y horario. Debido al aforo, no olvides reservar tu viaje con antelación.

Para comprar entradas para lo siguientes meses del año, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) anunció que la venta virtual y permanente de boletos comenzará desde este jueves 12 de enero a través de la página web tuboleto.cultura.pe.

Además, el Ministerio de Cultura habilitó también la venta presencial de 1,000 boletos diarios para visitar Machu Picchu al día siguiente. Para adquirirlos debes acercarte con tu documento de identidad, carné de extranjería o pasaporte al Centro Cultural de la DDC Cusco en el distrito de Machu Picchu Pueblo, en el horario de 15:00 a 22:00 horas.

Cómo llegar a Machu Picchu este 2024

En la actualidad, existen dos empresas de transporte ferroviario, Perú Rail e Inca Rail, que brindan el servicio para el traslado de pasajeros desde Cusco hasta el distrito de Machu Picchu Pueblo, donde se encuentra la montaña en cuya cima está la magnífica ciudadela inca.

Ambas compañías cuentan con plataforma de venta virtual de boletos dónde puedes elegir el tipo de tren, la fecha de viaje y el destino. Peru Rail ofrece varios tipos de trenes como PeruRail Expedition, PeruRail Vistadome, PeruRail Vistadome Observatory y Hiram Bingham. En el caso de Inca Rail, el mecanismo es similar y en este caso se ofrece también varios servicios de tren: The Private, The First Class, The 360°, The Premium & Lounge y The Voyager.

Ambas empresas ofrecen también un servicio bimodal, que consiste en el traslado a los pasajeros en bus privado desde la ciudad de Cusco hasta la estación ferroviaria de Ollantaytambo, desde donde se aborda el tren seleccionado en el boleto para trasladarse hasta la estación de Aguas Calientes ubicada en el distrito de Machu Picchu Pueblo donde se encuentra la montaña en cuya cima está la ciudadela inca o llaqta de Machu Picchu.