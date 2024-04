Siendo uno de los mejores destinos para el turismo a nivel mundial, Perú acaba de ser elegido para que el famoso resort en Paracas, The Legend Paracas Resort, sea el primero en pertenecer a la marca Destination by Hyatt que por primera vez llega al mercado hotelero en Sudamérica.

A través de una alianza con El Pardo Hospitality (una de las empresas líderes en la operación de propiedades hoteleras en Perú durante más de cuatro décadas), la famosa cadena hotelera internacional Hyatt introducirá la marca Destination by Hyatt (una colección diversa de hoteles, resorts y residencias independientes) al mercado hotelero peruano con la finalidad de elevar su propuesta de valor y ofrecer a sus huéspedes y a los miembros de World of Hyatt una experiencia aún más personalizada y memorable que permita una conexión con la cultura y la comunidad de Paracas , según cuenta Ricardo Bracale, CEO de El Pardo Hospitality.

Ubicado en la zona de Santo Domingo, al lado de la Reserva Nacional de Paracas y frente al Océano Pacífico, The Legend Paracas Resort cuenta con 124 suites equipadas, cada una con balcón o terraza privada con vistas panorámicas al océano y la Bahía de Paracas, los jardines o las piscinas. Su diseño cuenta con detalles de madera y telas acogedoras que buscan crear una conexión profunda con el lugar. Y además, ofrece una amplia gama de experiencias gastronómicas (restaurante y bar que sirve cocina peruana de inspiración local y cócteles creativos), Además, un gimnasio, una piscina con bar incorporado, una piscina para niños, un spa y una variedad de actividades al aire libre, como kayak, paddle, kitesurf, wakeboard y paseos en catamarán.

Con la fusión con la marca Destination by Hyatt, el famoso resort de El Pardo Hospitality se transformará para elevar aún más su categoría y ofrecer una experiencia más memorable a sus huéspedes. Una renovación que incluirá mejoras en las habitaciones, nuevas experiencias culinarias y un rediseño de las áreas públicas.

“Es un verdadero placer colaborar con El Pardo Hospitality en este emocionante proyecto y expandir la presencia de marca de Hyatt en un nuevo mercado en Sudamérica. Nuestro plan de crecimiento cuidadoso en Sudamérica continúa, y estamos ansiosos por presentar a los huéspedes y miembros de World of Hyatt nuevas experiencias culturales en destinos únicos”, reveló Cristiano Gonçalves, vicepresidente de desarrollo - Sudamérica.

Sobre The Legend Paracas Resort

Este exclusivo resort se propone ser un santuario único inspirado en la naturaleza e historia de Paracas donde los huéspedes podrán embarcarse en tours a las Islas Ballestas (santuario natural de vida silvestre con lobos marinos, pingüinos, pelícanos y aves marinas), explorar la belleza natural de la Reserva Nacional de Paracas y pasear por los senderos desérticos y formaciones rocosas únicas en el lugar.

Con esta nueva propuesta de renovación, The Legend Paracas Resort se convertirá en el segundo hotel de Hyatt en Perú (después del Hyatt Centric en San Isidro) y el 15° hotel Hyatt en Sudamérica . Una vez que el hotel se una a la marca Destination by Hyatt, los miembros de World of Hyatt podrán experimentar la cultura y comunidad de Paracas además de ganar puntos en estancias para usar en noches gratuitas, comidas, experiencias de bienestar y más.

Si deseas más información del hotel y la marca de Hyatt, puedes visitar los sitios web destinationbyhyatt.com y hyatt.com; además de las redes sociales de The Legend Paracas Resort.