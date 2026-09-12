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Ignorar la diversidad cuesta

“Preservar nuestra diversidad no debe significar únicamente la celebración de las lenguas originarias una vez al año”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Andina)
    (Foto: Andina)

    El Perú reconoce 48 lenguas indígenas u originarias, y presenta su diversidad cultural como una de sus mayores riquezas. Sin embargo, entre ese reconocimiento y las decisiones para su preservación existe una distancia considerable.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.