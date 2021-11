El capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, confirmó que se viene recuperando de una lesión a la rodilla y que en cuatro meses espera volver al fútbol de alta competición. “Si no estuve rindiendo fue porque no entrenaba, mi rodilla se hinchaba y no tuve una buena recuperación. Soy consciente que debo tener paciencia para volver a jugar”, indicó. (Fuente: Latina TV