Patricio Parodi hizo fuerte acusación contra Rafael Cardozo, afirmando que el combatiente le confesó detrás de cámara que no tiene ninguna lesión. “Yo lo único que quiero es que compita. Yo conozco cómo es Rafael Cardozo. Él me ha dicho que no tiene ninguna lesión. ¿Pregúntenle? No cambies de tema”, indicó. Fuente: [América TV]