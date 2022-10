2 / 11

Muchos piensan que mientras más comida le dan a su gato, más le demuestran su amor. Pero no es así. Calidad antes que cantidad, siempre. Procura invertir en alimentos que contengan alta proteína de origen animal, vitaminas y minerales. Además, no siempre lo más caro es lo más saludable, así que recuerda elegir la comida que mejor se adapte a sus necesidades. Para que no se aburra, puedes engreído ocasionalmente con snacks tan deliciosos como saludables. (Foto: Freepik)