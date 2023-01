1 / 12

Lunes: Si las cosas no se dan como quieres, no lo fuerces. A veces, tomar distancia y darle un tiempo puede ser la mejor opción. Te sentirás más aliviada en el plano financiero. Martes: Buen día para llegar a acuerdos en el plano laboral y para planificar y proponer soluciones. Miércoles: Llegan buenas noticias en el plano de la salud y emocional. Apuesta por una rutina diaria más saludable para que la buena energía no se pierda. Jueves: Día perfecto para enfocarte en tus necesidades laborales. No te dejes llevar por los nervios y las emociones a flor de piel, solo perturban tu tranquilidad mental. Viernes: Puede que te sientas un poco distraída, trata de mantener el foco en tus responsabilidades. No dejes que el cansancio se te acumule, respeta tus horas de sueño. Fin de semana: Al fin llega la respuesta financiera que esperabas. Aprovéchalo para contabilizar tus gastos y saldar cualquier deuda pendiente. Medita, te ayudará a aprender sobre ti misma y a corregir tus errores.