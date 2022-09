3 / 12

Tal vez este mes no tenga el mejor pronóstico para tu signo. Sin embargo, está en ti usar tu altibajos que puedan surgir o dejarte caer en la oscuridad. Tú decides. Situaciones como el retraso de una noticia podría llegar a fastidiarte. Recuerda que no es nada que deba afectar a tu energía si es que no está bajo tu control. Lo más probable es que enfrentes este tipo de retos y puedes convertir los problemas en éxitos. Definitivamente, serás puesta a prueba. Simplemente no permitas que factores externos te depriman demasiado.