¿Te aburriste de las esferas rojas o doradas? Pues no estás obligada a usarlas si no quieres. Prueba con flores pomposas, ornamentos colgantes y objetos naturales como frutas deshidratadas que además de lucir originales le darán un aroma especial a tu árbol navideño. (Foto: She Keeps a Lovely Home).