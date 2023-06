1 / 11

La falda larga se convirtió en una de las prendas favoritas del 2023. Sobrevivió al verano y ahora llegó al invierno para formar parte de cómodos chic looks que salen del molde tradicional de la temporada. Si te enamoraste de esta prenda pero no sabes cómo llevarla, aquí tienes una sencilla pero infalible guía de consejos para elevar tus looks. (Foto: Pinterest)