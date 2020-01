3/5

“Rihanna y yo trabajamos juntos desde hace siete años y ahora mismo estamos muy unidos. En algún momento, a comienzos de año (2018), nos abrazamos en una fiesta y me dijo, ‘Tienes que hacer lo de Savage X Fenty conmigo.’ Y después se marchó. Dos días después, me escribió y me contó que todo aquello iba en serio”, reveló Selman sobre la colaboración. Casi un año después se verán los frutos. (Foto: IG/ @eastonmargiella)