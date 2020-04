La cuarentena nos sorprendió digitalizando una selección de comisiones fotográficas de 1967. Nos llamó mucho la atención la imagen que abre esta nota tomada el 31 de marzo de ese año. Cuando comenzamos a trabajar con esos negativos descubrimos de qué se trataba por el letrero que aparecía en algunas tomas: helipuerto municipal de San Isidro.

Al tener las imágenes en pantalla observamos que documentaban la ceremonia de inauguración y un simulacro de rescate. Mucha gente se congregó en el lugar, pero no logramos identificar a alguno de los asistentes. En estas situaciones siempre recurrimos a las ediciones impresas de El Comercio para resolver dudas. Sin embargo, en esta ocasión no encontramos respuestas. Las fotos no habían sido publicadas en los días posteriores al 31 de marzo. La propuesta para página histórica se debilitó más rápido que la solución de turnar la salida de los peruanos por género durante la cuarentena.

En el programa Photomechanic visualizamos las imágenes digitalizadas y les colocamos información. En esta captura de pantalla se aprecia parte de las imágenes del helipuerto.

Sin embargo, decidimos publicar la imagen en el newsletter que El Comercio envía todos los días. En la leyenda pedíamos a los lectores algún dato que nos diera más luces acerca del helipuerto. Para nuestra alegría recibimos un mail del señor Javier Dammert Marcos contándonos más detalles al respecto. A continuación reproducimos su correo electrónico :

Efectivamente en el año 1967 se inauguró dicho helipuerto por el entonces Alcalde Distrital de San Isidro, Augusto Dammert León. Se encontraba ubicado justamente al lado del Estadio Municipal de San Isidro en la avenida del Ejército, donde hoy son las instalaciones del taller de mecánica del municipio y del local de los bomberos. Este helipuerto se construyó para apoyar a las emergencias médicas de los habitantes de Lima así como de los bañistas para en caso necesario trasladar al accidentado a un lugar donde lo estaría esperando una ambulancia para su traslado a la clínica u hospital más cercano para su atención médica. Efectivamente para la época fue un gran avance en pro de los vecinos.

Saludos,

Javier Dammert Marcos

P.D. quien escribe es hijo del ex alcalde Augusto Dammert León quien fuera alcalde por dos periodos; del 64 al 66 y del 67 al 69.

Digitalizar y catalogar imágenes son dos de las funciones que tiene el Archivo Histórico El Comercio. Ambas forman parte de todo plan de conservación de un archivo. Por ello es importante acercar los acervos a las personas para que puedan contribuir en la identificación de las imágenes que documentan la realidad de su comunidad, ciudad y/o país en el momento en que fueron tomadas.