Hace 71 años, mientras el científico canadiense Charles Herbert Best permaneció en nuestra capital para realizar algunas conferencias, El Comercio se reunió con él en su hotel para una interesante conversación.

El distinguido hombre de ciencia, de la mano de su compatriota fallecido en 1941, descubrió esta vital hormona en 1921. La insulina permitió controlar los terribles estragos de la diabetes, cuyas víctimas iban en ascenso al momento del gran hallazgo científico.

Horas después de su llegada al aeropuerto de Córpac, el distinguido visitante recibió a El Comercio en el Hotel Crillón, en una entrevista pactada al momento de arribar a nuestro país.

La primera consulta fue sobre el motivo de su viaje: “Me dirijo a Buenos Aires invitado por el profesor Houssay para dictar una serie de conferencias en la Universidad Nacional de Argentina. De paso he querido visitar algunas capitales americanas, entre ellas la vuestra”.

“Lima me atraía tanto por su tradición, como por ser el centro de la Escuela Médica Peruana, a cuyos representantes quiero tratar y conocer”, expresó el doctor Best. Luego agrego: “De aquí seguiré a Santiago de Chile, luego a Buenos Aires y después al Brasil. Yo comuniqué mi visita al doctor Hurtado, catedrático de la Facultad de Medicina de San Marcos, y él tuvo a bien comunicárselo al claustro”.

La entrevista

¿A qué investigaciones se halla usted dedicado profesor?

Actualmente me ocupa el estudio de la fisiopatología del hígado, tema que abordaré aquí en la conferencia que dictaré en la Facultad de Medicina. Pero además tengo en mi departamento de la Universidad de Toronto un buen grupo de estudiosos que continúan la investigación con respecto a la insulina.

También dijo: “Estamos entregados por entero al estudio del mecanismo de acción de la misma y tratamos de perfeccionar su modo de administración a los enfermos, para conseguir que actúe más fisiológicamente”.

¿Qué recuerdo guarda usted de su descubrimiento?

El descubrimiento de la insulina en el que me tocó actuar al lado del profesor Banting no fue un momento de sorpresa. Más bien fue la culminación de una serie de desvelos, de horas, días, semanas y meses de tenaz preocupación y estudio.

Yo era en aquel tiempo un alumno, aunque ya tenía un grado en Química que me servía para el trabajo que desempeñaba en el Laboratorio de la Universidad de Toronto. La inquietud de largas horas nos condujo a la culminación, la que, como es natural, me produjo una emoción inolvidable.

Frederick Grant Banting falleció en un accidente de aviación en 1941. (Foto: Library and Archives of Canada)

¿Tuvieron ustedes en aquella oportunidad la visión de las futuras grandes proyecciones de su descubrimiento?

Ya en esa época se trabaja arduamente en conseguir el aislamiento de la insulina. Los beneficios que habrían de derivarse de ello estaban previstos.

¿Tomaron ustedes parte en la utilización de la insulina en las enfermedades mentales?

No, ello ocurrió en 1933 y se debe a Saker, quien lo probó con éxito y actualmente su mejor aplicación en estos casos es motivo de preocupación por distinguidos hombres de ciencia.

Luego, con referencia a la actividad médica peruana Charles Best manifestó: “Por cierto estaba y estoy deseoso de conocer de modo directo los interesantísimos trabajos que se realizan en este país sobre vida en la altura. Creo que ellos son más intensos aquí en el Perú. Mi interés especial por los mismos deriva de su importancia para la medicina de la aviación.

El doctor Best fue claro al manifestar que en ningún momento ni él ni su socio percibieron utilidad alguna por el descubrimiento de la insulina; que lo entregaron al mundo científico para su libre elaboración.

La insulina elevó notablemente la calidad de vida de las personas que padecían de diabetes. (Foto: GEC)

El otro descubridor

Fue inevitable que Charles Best se refiriera varias veces a su socio en este gran descubrimiento: el médico Frederick Grant Banting. Best cuenta que debido a la niebla su avión tuvo que realizar varias vueltas sobre el cielo de Lima, circunstancia que le recordó que su colega perdió la vida en un accidente de aviación.

El doctor Hurtado, quien estuvo presente durante la entrevista, comentó que él era estudiante de la Universidad de Harvard en 1922, un año después del famoso descubrimiento, y que vio llegar al doctor Best bastante joven a dictar una conferencia como invitado de ese centro de estudios.

Recuerdo emocionado como fue ovacionado el estudiante descubridor por los universitarios de Harvard, que veían la gloria de uno como ellos. Al ser preguntado sobre su sociedad con el doctor Banting, Charles Best dijo: “No seguí trabajando con él, pero laborábamos en la misma Universidad. Cultivamos en todo momento una amistad fraterna. Su muerte me conmovió intensamente”.

Finalmente, el doctor Best expresó: “Por la niebla no he podido ver Lima desde lo alto, como hubiese querido. Estoy deseoso de recorrerla y conmigo lo desea mi señora, que me acompaña en este viaje por América. Sírvanse saludar a los colegas peruanos y digan que estamos felices de encontrarnos en esta bella capital”.

