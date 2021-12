Conforme a los criterios de Saber más

Susana Higuchi Miyagawa, ex primera dama y ex congresista, nació en La Victoria, Lima, el 26 de abril de 1950. Hija de Tomás Higuchi y Seki Miyagawa. Fue una ingeniera civil, especializada en irrigaciones y construcción. Estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Higuchi publicó un libro de su especialidad: “Construcción de Aulas Prefabricadas”, asimismo fue fundadora de la Empresa Constructora Fuyi, una empresa familiar que apoyó económicamente a su esposo Alberto Fujimori en su campaña a la presidencia en 1990.

Antes de que su familia se involucrara en la política, la pareja Fujimori-Higuchi había trabajado estrechamente en el establecimiento de negocios de construcción de viviendas y en educación, aunque Fujimori pasaba la mayor parte de su tiempo como profesor de matemáticas.

En 1990, Higuchi abandonó una carrera profesional de éxito para apoyar a su esposo en la campaña presidencial que finalmente ganó al imponerse en una segunda vuelta electoral al escritor Mario Vargas Llosa, en junio de ese año.

Hasta 1992, antes del autogolpe del 5 de abril, el matrimonio Fujimori-Higuchi mantenía una imagen relativamente sólida. Pero, tras el golpe empezaron a revelarse malestares conyugales. Un hecho relevante fue su denuncia del 24 de marzo de 1992. Ese día, Susana Higuchi reveló el mal uso de donaciones japonesas de ropa y responsabilizó de esta irregularidad a la cuñada del entonces presidente, Clorinda Evisuri de Fujimori y a sus hermanos Santiago Fujimori y Rosa Fujimori de Aritomi.

Lima, década de los noventa. Susana Higuchi votando junto al presidente Fujimori. (Foto: GEC Archivo Histórico)

Higuchi fue presidenta de la Fundación de los Niños del Perú entre 1990 y 1994. El 23 de agosto de 1994, precisamente, el presidente Fujimori la “destituyó” de su cargo de “primera dama, declarando como nueva primera dama a su hija Keiko Sofía, de solo 19 años de edad”, indicaba El Comercio.

El 20 de octubre de 1994, Susana Higuchi aseguró, a una cadena española de radio, que se fue de palacio, luego de negarse a irse varias semanas y recibir acoso dentro de sus instalaciones. Dijo: “He visto pasar la corrupción por el Palacio Presidencial”.

La ex primera dama tenía las cosas muy claras: “Me teme, por eso me hace la vida imposible. Sigo estando casada, pero en una lucha por un camino diferente. Mi lucha es por principios, no por discrepancias conyugales”. Higuchi reveló su fuerte carácter al decir que no vivía con temores y que “ni siquiera le temo a la muerte”. Por entonces, el presidente Fujimori se limitaba a calificarla como alguien “inestable” y “desleal”.

Desde entonces, Higuchi denunció que era constantemente vigilada y agregaba que incluso habían intervenido su teléfono. Cuando empezaron a separarse, ella tenía 44 años y el presidente Fujimori 56 años.

Alberto Fujimori demandó el divorcio por “injuria grave” a inicios de junio de 1995. Presentó como pruebas, una serie de artículos y videos que se publicaron entre diciembre de 1994 y enero de 1995. Higuchi aceptó el divorcio exactamente el 25 de julio de 1995, simbólicamente el mismo día en que su fenecido matrimonio con Alberto Fujimori cumplía 21 años.

Tras salir de palacio y separarse, Susana Higuchi residió en los altos de un local de la academia preuniversitaria Wisconsin, que era propiedad de los Fujimori. El divorcio fue aceptado en noviembre de 1995, al darse la resolución del Tercer Juzgado Civil de Lima.

Lima, 28 de julio de 1990. Susana Higuchi con sus hijos Keiko (C) y Kenji (D) durante la juramentación de Alberto Fujimori como presidente de la República. (Foto: GEC Archivo Histórico)

El juez Germán Aguirre dictó sentencia, y para los abogados de la ex primera dama lo hizo favoreciendo al mandatario. Higuchi apeló el fallo. Hasta que el 15 de febrero de 1996, la Sexta Sala Superior de Lima declaró fundada la demanda de divorcio.

Seis meses después, en agosto de 1996, la Municipalidad de Santiago de Surco oficializó la disolución matrimonial entre el entonces presidente Fujimori y Susana Higuchi. En 1997, Higuchi reclamó el pago de un préstamo a Fujimori por cinco millones de soles cuando aún eran esposos. En ninguna instancia prosperó su demanda, como muchas otras que presentó al Poder Judicial de esos años en que Fujimori tenía todo el poder.

Higuchi declaró que no se volvería a casar por respeto a sus hijos y a su religión. Y dijo también que prepararía una autobiografía en la que daría detalles de su vida desde que ingresó a Palacio de Gobierno, el 28 de julio de 1990, hasta su tropiezo por la política peruana, en 1994, cuando intentó postular a la presidencia de la República como lideresa del Movimiento Armonía Siglo XXI, lista que fue impugnada por el JNE por haber estado incompleta (menos de los 120 candidatos).

Susana Higuchi intentó postular a la alcaldía de Lima por el Movimiento Armonía Siglo XXI, pero su candidatura quedó descartada luego de que la ONPE concluyera que su agrupación sólo logró acreditar 22,467 firmas de adherentes.

Lima, 17 de enero de 1995. Cuando Susana Higuchi se declaró en huelga de hambre luego que el Tribunal Electoral rechazara la inscripción de la lista de candidatos al Congreso por Armonía Siglo XXI, agrupación que ella lideraba. (Foto: Alberto del Rosario / GEC Archivo Histórico)

En el 2000, Higuchi postuló al Congreso de la República con la lista del Frente Independiente Moralizador (FIM) y obtuvo una curul. Al cerrarse ese Congreso efímero y ante nuevas elecciones, tras la caída escandalosa del gobierno de Fujimori, Higuchi postuló en el 2001 nuevamente con el mismo partido político (FIM), con el N° 3, siendo elegida congresista de la República para el periodo 2001-2006.

Como legisladora nacional, en setiembre de 2001 denunció en las oficinas de la OCMA a 17 magistrados -entre ellos nueve vocales supremos- que intervinieron en su demanda contra el presidente Fujimori y las declararon improcedentes en todas las instancias. En ese quinquenio como congresista, Susana Higuchi mostró evidencia de que había sido maltratada y hasta torturada por agentes de inteligencia en los años 90, luego de su separación y antes el divorcio.

El 25 de julio de 2002, la ex primera dama renunció al FIM, en protesta por la falta de apoyo a la reunión que organizó en favor de la libertad de Cuba. Se mantuvo como legisladora independiente, hasta que el 28 de julio de 2005 se integró a la bancada parlamentaria de Perú Ahora, conformada por otros legisladores independientes y ex oficialistas.

Casi al final de su gestión congresal, su deterioro físico era evidente. En el último año de gestión (2005-2006) ya asistía al hemiciclo legislativo con el apoyo de un bastón de mano y con varias licencias médicas de por medio.

Lima, 3 de noviembre de 2018. Susana Higuchi, ya delicada de salud, visitó el penal Santa Mónica, donde se encontraba recluida su hija Keiko Fujimori. (Foto: Archivo El Comercio)

En ese año final de su mandato parlamentario, Susana Higuchi declaró que ella no había pagado la educación de sus hijos en las universidades del extranjero, y que desconocía cómo había sido financiada esa costosa educación. Sin embargo, en mayo de 2016, en plena segunda vuelta electoral a la presidencia de su hija Keiko Fujimori (en lucha con Pedro Pablo Kuczynski), Higuchi cambió su versión y dijo que los estudios en el extranjero de Keiko los había pagado su padre Tomás Higuchi. “Mi padre pagó los estudios de Keiko”, afirmó.

En mayo de 2013, Higuchi había declarado que, por sus hijos, estaba a favor del indulto para su ex esposo Alberto Fujimori, quien cumplía una sentencia de 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado con alevosía, por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y secuestro agravado, por las detenciones del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. Susana Higuchi reconoció entonces que el ex mandatario peruano, había sido un buen padre, pero que el poder lo había cambiado.

En los últimos años, Susana Higuchi ha vivido retirada de la política activa, aunque con salidas esporádicas en los medios para apoyar las pretensiones presidenciales de su hija Keiko Fujimori, quien postuló a ese alto cargo en tres oportunidades: 2011, 2016 y 2021.

Hoy, 8 de diciembre de 2021, Susana Higuchi Miyagawa falleció en Lima.

