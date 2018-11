Perúpetro: En 2018 cambiaremos tendencia negativa en producción de petróleo

Seferino Yesquén, presidente de Perú-Petro, señaló que los principales indicadores del sector hidrocarburos han empeorado en los últimos cinco años; sin embargo, esperan que en el 2018 se revierta esta tendencia negativa.

"En el 2012, se invirtieron alrededor de US$1.900 millones entre exploración y exploración. El año pasado apenas se invirtieron US$470 millones [...]. Este año, a partir de un trabajo diferente que estamos haciendo en Perú- Petro de conversar con todas las entidades y varios actores, creo que vamos empezaría a cambiar esa tendencia negativa", explicó Yesquén en el marco del CADE Ejecutivos 2018.

Según el presidente de Perú-Petro, la producción se ha visto golpeada por el precio del petróleo internacional, para la cual el gobierno no tuvo una reacción rápida. En esa línea, resaltó el alto nivel de importaciones de petróleo en el Perú.

"Apenas producimos 15 millones de barriles acá y tenemos reservas para producirlas, el problema es que no le estamos dando viabilidad. Entre importar petróleo e importar Diesel, gastamos S/13.000 millones al año, y a parte ese petróleo que importamos no genera regalías, no genera trabajo, no paga impuestos, como sí se generaría acá y tenemos el potencial", añadió.

Así, comentó que uno de los grandes problemas que tiene la industria es que los ingresos generados a través de regalías y canon no ha sido bien distribuido.

"Cusco recibe US$1 millón diarios por el proyecto de Camisea y sin embargo, uno ve que aún le sigue faltando infraestructura. Uno de los problemas que hay que resolver es cómo se distribuye y cómo se usa el canon que genera la industria nuestra; y por otro lado, es resolver todo el tema de alineamiento dentro del Estado", indicó.

Este año, añadió, Perú-Petro logrará un inversión de US$ 505 millones, por debajo de los US$1.000 millones que espera la entidad por año; y aún más lejano a los US$2.000 millones registrados en el 2012.