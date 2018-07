Este castillo de “Game of Thrones” puede ser tuyo Maison Real Estate es la inmobiliaria propietaria del Castillo de Aguasdulces, donde habita la familia Tully en la famosa serie "Game of Thrones". Su precio es de US$ 650 mil.

El verdadero Castillo de Aguasdulces se llama Gosford y es un majestuoso edificio construido por el arquitecto Thomas Hopper entre 1819 y 1859. (Foto: Difusión)

Ya desocupado, durante la Segunda Guerra Mundial fue confiscado para alojar a las tropas británicas y en sus terrenos se levantó un campo de prisioneros. (Foto: Difusión)

La propiedad cuenta con un total de 15 dormitorios, 10 baños, un gran hall, 10 estancias de estar, comedor, biblioteca y una gran torre redonda. (Foto: Difusión)

Gosford Castle conserva sus techos abovedados y ha mantenido los muros y colores originales en las estancias principales. (Foto: Difusión)

Los compradores interesados podrían revivir el espacio de antaño a sus días de gloria, ya sea como hotel, o como vivienda. (Foto: Difusión)

El Gosford Castle fue el elegido para representar al Castillo de Aguasdulces, donde habita la familia Tully, en la famosa serie de HBO, cuya última temporada se estrenará en la primera mitad de 2019. (Foto: Difusión)