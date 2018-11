Claves para darle a tu casa un estilo escandinavo

El estilo escandinavo es perfecto para las personas que quieren un espacio que invite al relajo y emane calma. Sus colores claros y líneas simples podrán hacerte imaginar una habitación sin gracia, pero es en esos detalles donde radica su encanto.



Los espacios escandinavos son 100% funcionales, con elementos básicos que brillan en cada rincón pero sin que estos compitan entre sí. También buscan integrar la naturaleza, ya sea con los materiales utilizados o con detalles decorativos como plantas y grandes ventanas luminosas.



El estilo escandinavo, aunque simple y de colores claros, hace que cada detalle del espacio brille con luz propia. Sigue estos consejos para implementarlo en tu casa:

- Pisos que destacan. La madera en tonos claros es representativa del estilo escandinavo, igual que las paredes blancas. Si tienes pisos de este material, no los escondas debajo de alfombras y lúcelos en todo su esplendor. Esto no quiere decir que este estilo no incluya también alfombras. Es común ver espacios con piezas con tramas monocromáticas y de líneas simples.



- Mantenlo simple. El estilo escandinavo es muy moderno y sobrio, lo cual se ve en la predominancia de líneas rectas y limpias en cada detalle. Lo demasiado ornamentado suele no incluirse, aunque también pueden combinarse pequeñas piezas como cojines o adornos.



- Quédate con lo básico.Tener demasiadas piezas dentro de una habitación va en contra de la idea del estilo escandinavo. Ya sea un dormitorio, una sala, un comedor o una cocina. Elimina el desorden y mantén las cosas sin las que no puedes vivir tanto en utensilios como en decoración.



- Aprovecha la luz.El medio ambiente tiene influencia en el estilo escandinavo. Como en los países nórdicos la luz del día es mínima durante el invierno, han aprendido a sacarle provecho con grandes ventanas.



- Incorpora lo natural. Como el estilo escandinavo juega con colores claros, el acento termina siendo el verde de las plantas dentro del espacio. Son un elemento de decoración muy usado.



- Ama las texturas. Cada detalle de un espacio escandinavo puede ser muy simple, pero su riqueza se nota a la hora de tocarlo. Elige muebles, tapices, cojines u otros objetos con telas llenas de textura para que sean más interesantes.

- Cuida el medio ambiente.El estilo escandinavo va de la mano con lo “eco-friendly”. Procura que tus espacios y todo lo que uses en ellos no dañen el planeta. Es un aspecto de este tipo de decoración que debemos implementar en todo lo que hagamos en casa.