Hoy en día todas las personas padecen trastornos del sueño, de ansiedad, de angustia, estrés, esto debido a la aceleración del ritmo en el cual estamos inmersos y miles de obligaciones del día a día, lo cual muchas veces dejan a las personas con poco tiempo para la relajación de la mente y las consecuencias juegan en contra para la salud mental. Muchos profesionales de las neurociencias como: psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas nos invitan a relajar la mente y a leer muchos libros referentes a la mente/cerebro para poder entenderlo y que hacer en situaciones críticas. Eso abarca la neurociencia y psicología el estudio del sistema nervioso y el comportamiento del cerebro/mente. Y nos sumergimos por primera vez con esta colección de lujo.

Una colección creada por un equipo multidisciplinar con la voluntad de aunar el rigor científico. Investigadores y científicos vinculados a centros de prestigio, como el Instituto Ramón y Cajal, El CGR (Centre for Genomic Regulations), NAS (National Academy of sciences), Federation of European Neurosciencie Societies o la Harvard Medical School. Colección dirigida por el profesor Tomás Ortiz Alonso, catedrático del departamento de Psiquiatría de la facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.

Es por esto que pensando en la importancia del conocimiento y educación, El Comercio presenta Neurociencia & Psicología una compilación de 30 entregas, donde nos brindan todo el saber del cerebro y la mente. Algunos temas de la colección que resaltan son: Somos nuestra memoria, El cerebro y las emociones, ¿El cerebro nace o se hace?, Las neuronas espejo ¿Cómo aprende el cerebro, Mentes perversas, y entre otros temas.

Detalles de la colección

Esta serie se compone de 30 volúmenes y empieza con el tema “Somos nuestra memoria. Recordar y olvidar “donde nos habla los diversos sistemas de memoria, su funcionamiento y las consecuencias de las alteraciones que puedan sufrir.

Los libros han sido elaborados en tapa dura y miden 23.5 cm de alto por 16 cm de ancho, contiene 144 páginas. Su contenido ha sido elaborado de manera sencilla y amena, de forma que el lector pueda digerirlo fácilmente por más que los temas sean muy complejos.

La primera entrega costará solo S/10.00 soles + Cupón de El Comercio y se publicará desde el viernes 25 de octubre.

La segunda entrega hasta la treinta costará solo S/ 30.00 soles + Cupón de El Comercio y se publicará desde el viernes 01 de noviembre y semanalmente hasta completar la colección.

Una colección de 30 entregas con toda la información detallada sobre la neurociencia & psicología, donde podrás conocer el funcionamiento de tu cerebro y mente, cuenta con 144 páginas y viene en tapa dura.

Formas de adquisición

La colección estará disponible a nivel nacional y podrá ser adquirida desde el viernes 25 de octubre mediante los tres canales que indicamos a continuación:

Cronograma de entregas

Si por casualidad se te olvidara comprar uno de los libros, te sugerimos mantener buena relación con tu canilla para poder solicitarle una reposición a tiempo. A continuación te damos las fechas en las que se publicará cada una de las entregas de esta colección:

